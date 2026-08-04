Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник московского ЦСКА Артем Пономарчук заявил, что в Российской премьер-лиге мечтал бы сыграть против хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Артем Пономарчук назвал Кевина Де Брейне игроком, против которого хотел бы сыграть на мировом уровне.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник московского ЦСКА Артем Пономарчук заявил РИА Новости, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) мечтал бы сыграть против хавбека столичного "Локомотива" Алексея Батракова.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России . Ранее сообщалось, что к Батракову есть интерес от ряда европейских клубов, в том числе от французского "ПСЖ" и турецкого "Галатасарая".

"Надеюсь, против Батракова", - сказал Пономарчук, отвечая на вопрос о том, против кого бы мечтал сыграть в РПЛ.

"А в мире первый, кто приходит на ум, – Де Брёйне", - добавил хавбек.