Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

"Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях. Высокое мастерство, преданность любимому делу и многолетний вклад Рудольфа Петровича в развитие отечественной стендовой стрельбы навсегда останутся частью истории нашего спорта. Его имя навсегда вписано в летопись побед советской и российской стрелковой школы", - говорится в сообщении.