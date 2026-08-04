Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский скончался на 91-м году жизни.
- Полянский внес значительный вклад в развитие стендовой стрельбы в стране и был одним из сильнейших представителей своего поколения.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский скончался на 91-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Стрелкового союза России.
Причины смерти Полянского не уточняются.
"Рудольф Петрович посвятил свою жизнь стендовой стрельбе и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Он был одним из сильнейших представителей своего поколения, достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях. Высокое мастерство, преданность любимому делу и многолетний вклад Рудольфа Петровича в развитие отечественной стендовой стрельбы навсегда останутся частью истории нашего спорта. Его имя навсегда вписано в летопись побед советской и российской стрелковой школы", - говорится в сообщении.
Полянский завоевал золотые медали чемпионата Европы в командных соревнованиях в 1965 и 1967 годах, стал чемпионом СССР 1966 года в личном зачете.