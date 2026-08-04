Адеев занял 26-е место на дистанции 10 километров на открытой воде на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский пловец Денис Адеев занял 26-е место на дистанции десять километров на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 1 час 59 минут 41,9 секунды.
- Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский пловец Денис Адеев занял 26-е место на дистанции десять километров на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Адеев преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 41,9 секунды. Золото завоевал немец Флориан Велльброк (1:55.18,3). Второе место занял венгр Давид Бетлехем (отставание - 2,1 секунды), третье - немец Оливер Клемет (+6,4).
Еще один россиянин Владимир Иванов стал 28-м с результатом 2:03.08,0. Александр Степанов не смог завершить дистанцию после столкновения с соперниками на третьем километре дистанции.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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