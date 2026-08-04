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Адеев занял 26-е место на дистанции 10 километров на открытой воде на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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13:17 04.08.2026
Адеев занял 26-е место на дистанции 10 километров на открытой воде на ЧЕ

Пловец Адеев занял 26-е место на дистанции 10 км на открытой воде на ЧЕ в Париже

© РИА Новости / Ильнар Тухбатов | Перейти в медиабанкДенис Адеев
Денис Адеев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
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Денис Адеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский пловец Денис Адеев занял 26-е место на дистанции десять километров на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 1 час 59 минут 41,9 секунды.
  • Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российский пловец Денис Адеев занял 26-е место на дистанции десять километров на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Адеев преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 41,9 секунды. Золото завоевал немец Флориан Велльброк (1:55.18,3). Второе место занял венгр Давид Бетлехем (отставание - 2,1 секунды), третье - немец Оливер Клемет (+6,4).
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Еще один россиянин Владимир Иванов стал 28-м с результатом 2:03.08,0. Александр Степанов не смог завершить дистанцию после столкновения с соперниками на третьем километре дистанции.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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