Синхронистка Плеханова заняла седьмое место в технической программе на ЧЕ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла седьмое место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.