Синхронистка Плеханова заняла седьмое место в технической программе на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла седьмое место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с результатом 242,2349 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла седьмое место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Результат Плехановой составил 242,2349 балла. Золотую медаль завоевала испанка Ирис Тио Касас (263,6250). Второе место заняла белоруска Василина Хондошко (263,3817), третье - немка Клара Блайер (258,0400).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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3 августа, 18:00