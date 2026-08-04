Сорокина стала шестой в заплыве на 10 км на открытой воде на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Екатерина Сорокина заняла шестое место в плавании на открытой воде на дистанции 10 км в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Екатерина Сорокина заняла шестое место в плавании на открытой воде на дистанции 10 км в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Заплыв прошел в Сене, где в 2024 году состоялись олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. Золото завоевала бронзовый призер Олимпийских игр итальянка Джиневра Таддеуччи, показавшая результат 2 часа 7 минут 49,9 секунды. Второй стала венгерка Виктория Михайвари-Фаркаш (отставание - 9,7 секунды), третьей - представительница Италии Линда Капони (+13,5). Сорокина отстала от победительницы на 25,7 секунды.
Россиянка Яна Курцева (+26,8) финишировала девятой, ее соотечественница Полина Козякина (+49,5) заняла десятое место.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.