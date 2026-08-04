Девочке в "маске Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девочке Луне Феннер из США, известной как «ребенок в маске Бэтмена», провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.
- Снятие швов после операции запланировано на 5 августа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", в среду снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.
Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что Луна, которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, чувствует себя очень хорошо и "считает дни" до снятия швов.
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"Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа", – сообщила администратор профильного отделения клиники.
В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.