Краткий пересказ от РИА ИИ Девочке Луне Феннер из США, известной как «ребенок в маске Бэтмена», провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.

Снятие швов после операции запланировано на 5 августа.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", в среду снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.

Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что Луна , которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, чувствует себя очень хорошо и "считает дни" до снятия швов.

« "Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа", – сообщила администратор профильного отделения клиники.

В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.