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Девочке в "маске Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге - РИА Новости, 04.08.2026
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10:34 04.08.2026
Девочке в "маске Бэтмена" снимут швы после операции в Петербурге

Девочке в "маске Бэтмена" Луне Феннер снимут швы после операции в Петербурге

© Фото : @luna.love.hopeЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : @luna.love.hope
Луна Феннер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочке Луне Феннер из США, известной как «ребенок в маске Бэтмена», провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.
  • Снятие швов после операции запланировано на 5 августа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", в среду снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.
Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что Луна, которой 22 июля успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, чувствует себя очень хорошо и "считает дни" до снятия швов.
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"Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа", – сообщила администратор профильного отделения клиники.
В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала РИА Новости, что лечение ребенка завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.
Девочка в маске Бэтмена танцует после операции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Мать девочки в "маске Бэтмена" показала ребенка после операции в Петербурге
23 июля, 14:57
 
Санкт-ПетербургСШАЛуна ФеннерРоссия
 
 
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