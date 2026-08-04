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Брайан Фоббс стал игроком "Пармы" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Баскетбол
 
12:31 04.08.2026
Брайан Фоббс стал игроком "Пармы"

"Парма" подписала контракт с американским защитником Брайаном Фоббсом

© Фото : соцсети БК "Парма"Баскетболисты БК "Парма"
Баскетболисты БК Парма - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : соцсети БК "Парма"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пермская "Парма" заключила контракт с американским защитником Брайаном Фоббсом.
  • Соглашение с игроком рассчитано на один год.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пермская "Парма" заключила контракт с американским защитником Брайаном Фоббсом, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения с игроком рассчитан на один год. Минувший сезон Фоббс провел в составе немецкого "Ольденбурга", где в среднем набирал 14,6 очка, собирал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи в 34 играх Бундеслиги.
Фоббсу 28 лет. В школьные и студенческие годы он представлял колледж Дженеси, а затем выступал за команду первого дивизиона NCAA "Тайгерс" Таусонского университета. Профессиональную карьеру американец начал в Финляндии в составе "Вилпас Викингз". После этого американец играл за бельгийский "Кенгуру Мехелен", где в 2023 году был признан самым ценным игроком национальной лиги, итальянский "Динамо Сассари", а также немецкие "Телеком Баскетс" и "Ольденбург".
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