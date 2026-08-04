Ротенберг, Плющенко и Аршавин сыграют в матче звезд на Кубок Овечкина

Краткий пересказ от РИА ИИ Составы команд на матч звезд в рамках хоккейного Кубка Александра Овечкина определились.

Встреча пройдет 8 августа на подмосковной арене "Мытищи".

Капитанами команд станут Александр Овечкин и Илья Ковальчук.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Определились составы команд на матч звезд в рамках хоккейного Кубка Александра Овечкина, сообщается на Определились составы команд на матч звезд в рамках хоккейного Кубка Александра Овечкина, сообщается на сайте турнира.

Встреча пройдет в заключительный день ОвиCUP на подмосковной арене "Мытищи" 8 августа.

Овечкин и Ковальчук будут капитанами своих команд. В состав команды Овечкина войдут действующие и бывшие хоккеисты Вячеслав Фетисов , Дмитрий Орлов, Вячеслав Войнов, Андрей Николишин, Андрей Марков, Илья Каблуков, Сергей Коньков, Евгений Конобрий, Андрей Марков, Никита Филатов, главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг, футболист Андрей Аршавин, фигурист Евгений Плющенко, блогер Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев и сын капитана команды Сергей Овечкин.

За Ковальчука сыграют Артемий Панарин, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин, Владислав Каменев, Александр Гуськов, Максим Афиногенов, Андрей Коваленко, Евгений Артюхин, Рубен Бегунц, лыжник Александр Легков и футболист Александр Мостовой.

Ведущим выступит Дмитрий Губерниев. Со скамейки за игрой будут следить хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Якушев, Евгений Малкин, Владимир Мышкин, Даниил Марков и Виктор Шалимов, а также актер Денис Никифоров.