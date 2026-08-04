Сухогруз подвергся удару в Ормузском проливе, сообщают СМИ

Снаряд попал в машинное отделение, пожар возник в жилой зоне, уточняет агентство. По информации британской охранной компании Vanguard, экипаж пытается потушить огонь и ему требуется помощь.

Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.