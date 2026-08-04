Сухогруз подвергся удару в Ормузском проливе, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии подвергся удару неизвестного снаряда в Ормузском проливе у побережья Омана.
- На борту судна возник пожар, один моряк пропал без вести.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Судно под флагом Либерии загорелось в результате атаки в Ормузском проливе, у берегов Омана, передает агентство Reuters.
Снаряд попал в машинное отделение, пожар возник в жилой зоне, уточняет агентство. По информации британской охранной компании Vanguard, экипаж пытается потушить огонь и ему требуется помощь.
Оператором судна выступает греческая фирма Modion Maritime Management.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое тремя неделями ранее, больше не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Командование США утверждало, что это делалось якобы после нападений Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.