Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах России.

Автовладельцы могут приобретать топливо в любом требуемом объеме и воспользоваться системой оплаты после заправки.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании.

« "На АЗС " Газпромнефть " в Москве , Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть".

Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании.