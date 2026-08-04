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"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах - РИА Новости, 04.08.2026
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14:17 04.08.2026
"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах

"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах России.
  • Автовладельцы могут приобретать топливо в любом требуемом объеме и воспользоваться системой оплаты после заправки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании.
«
"На АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть".
Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании.
Актуальная информация о наличии топлива на АЗС "Газпромнефть" есть на сайте gpnbonus.ru и в мобильном приложении сети АЗС.
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