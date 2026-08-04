Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах России.
- Автовладельцы могут приобретать топливо в любом требуемом объеме и воспользоваться системой оплаты после заправки.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сеть АЗС компании "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России, сообщили журналистам в компании.
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"На АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку", - сказано в сообщении пресс-службы "Сети АЗС Газпромнефть".
Автовладельцы могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Также доступна система оплаты после заправки, уточнили в компании.
Актуальная информация о наличии топлива на АЗС "Газпромнефть" есть на сайте gpnbonus.ru и в мобильном приложении сети АЗС.
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