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В деле об убийстве Назимовых в Таиланде могут появиться новые жертвы - РИА Новости, 04.08.2026
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11:18 04.08.2026 (обновлено: 20:03 04.08.2026)
В деле об убийстве Назимовых в Таиланде могут появиться новые жертвы

Обвиняемые в убийстве россиян Назимовых могли совершить серию преступлений

© Фото : Королевская полиция ТаиландаПодозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое тайцев, обвиняемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, вероятно, причастны к серии преступлений.
  • В лесу, где нашли тела брата и сестры, могут быть захоронены еще минимум два человека.
  • Полиция проверяет все случаи исчезновения людей в периоды, когда главный фигурант дела находился на свободе.
БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Двое тайцев, обвиняемые в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, могли лишить жизни еще нескольких человек, сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай-Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело.
«
"Вероятна серия убийств, совершенных одними и теми же преступниками в течение нескольких лет", — заявил собеседник агентства.
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Следствие установило, что в лесу, где нашли тела россиян и еще трех тайцев, могут быть захоронены еще минимум два человека, убитых теми же преступниками. Предположительно, у них было три сообщника, двух из них арестовали.
"Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве Романа и Дианы Назимовых, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе", — рассказали РИА Новости в участке.
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Согласно признанию Понга на допросах, именно он выстрелил в Романа и забил до смерти его сестру Диану, добавили собеседники агентства.
Тела россиян, а также трех граждан Таиланда, найденные в соседней могиле, находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Результаты работы специалистов передадут следствию.
Диана и Роман Назимовы (сестра и брат, 22 и 17 лет) пропали в Таиланде 27 июля, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом "Urgent!". Затем связь с обоими детьми прервалась.
В минувшую субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли также тела трех тайцев: мужчины, женщины и девочки. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда — Понга и Тхонга.
Подозреваемые признались, что убили Назимовых с целью завладения их мотоциклом. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй на юге Паттайи.
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