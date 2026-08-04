В деле об убийстве Назимовых в Таиланде могут появиться новые жертвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое тайцев, обвиняемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, вероятно, причастны к серии преступлений.

В лесу, где нашли тела брата и сестры, могут быть захоронены еще минимум два человека.

Полиция проверяет все случаи исчезновения людей в периоды, когда главный фигурант дела находился на свободе.

БАНГКОК, 4 авг — РИА Новости. Двое тайцев, обвиняемые в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, могли лишить жизни еще нескольких человек, сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай-Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело.

« "Вероятна серия убийств, совершенных одними и теми же преступниками в течение нескольких лет", — заявил собеседник агентства.

Следствие установило, что в лесу, где нашли тела россиян и еще трех тайцев , могут быть захоронены еще минимум два человека, убитых теми же преступниками. Предположительно, у них было три сообщника, двух из них арестовали.

"Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве Романа и Дианы Назимовых, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе", — рассказали РИА Новости в участке.

Согласно признанию Понга на допросах, именно он выстрелил в Романа и забил до смерти его сестру Диану, добавили собеседники агентства.

Тела россиян, а также трех граждан Таиланда, найденные в соседней могиле, находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Результаты работы специалистов передадут следствию.

Диана и Роман Назимовы (сестра и брат, 22 и 17 лет) пропали в Таиланде 27 июля, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом " Urgent! ". Затем связь с обоими детьми прервалась.

В минувшую субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли также тела трех тайцев: мужчины, женщины и девочки. Силовики задержали по этому делу двоих граждан Таиланда — Понга и Тхонга.