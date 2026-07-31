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Задержанные в Паттайе рассказали, из-за чего убили двух россиян - РИА Новости, 31.07.2026
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13:27 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Задержанные в Паттайе рассказали, из-за чего убили двух россиян

Задержанные в Паттайе рассказали, что убили двух россиян из-за мотоцикла

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Таиланда задержаны по подозрению в убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе.
  • Задержанные заявили, что убили россиян, чтобы завладеть их мотоциклом.
  • Мотоцикл Назимовых был найден закопанным в лесу недалеко от трассы.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Задержанные по подозрению в исчезновении россиян Назимовых в Паттайе граждане Таиланда заявили, что убили их из-за мотоцикла, сообщает газета Thairat.
"На допросе задержанные показали, что убили россиян, брата и сестру Назимовых, чтобы завладеть их мотоциклом", - пишет издание.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени (08.00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (Срочно, чрезвычайно). Затем связь с братом и сестрой оборвалась. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Вчера, 09:23
 
ПаттайяТаиландВ миреУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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