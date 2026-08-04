При раскопках в Троице-Сергиевой лавре нашли фрагмент оружия времен Смуты

Краткий пересказ от РИА ИИ При раскопках в Троице‑Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили фрагмент огнестрельного оружия XVI-XVII веков с колесцовым механизмом.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Фрагмент огнестрельного оружия XVI–XVII веков с колесцовым механизмом обнаружили при раскопках в Троице-Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН, рассказали РИА Новости сотрудник экспедиции Сергей Зоц и ведущий специалист по средневековому вооружению Олег Двуреченский.

По словам Зоца, находка была сделана в одной из землянок, где во время осады монастыря 1608–1610 годов жили укрывавшиеся здесь люди. Археологи обнаружили деталь замка огнестрельного оружия — пороховую полку. Ранее они также нашли ключ для взведения боевой пружины колесцового замка, которым можно было также разбирать детали механизма.

© Фото : Институт археологии РАН Пороховая полка оружейного колесцового замка © Фото : Институт археологии РАН Пороховая полка оружейного колесцового замка

"Колесцовые замки, распространенные в XV–XVII веках, были дорогой версией механизма огнестрельного оружия, которое сосуществовало наряду с фитильными и ударно-кремневыми замками. Принципиальным отличием этих замков являлось то, что порох воспламенялся от соприкосновения кремня с вращающимся зубчатым колесцем, которое приводилось в движение при спуске наподобие часового механизма. Характерным отличием пороховых полок таких замков являлось то, что они имели прорезь для выступающего зубчатого колесца. Именно это мы наблюдаем в данной находке", — рассказал Олег Двуреченский.

Такое оружие, по словам эксперта, не зависело от погодных условий, в отличие от фитильных замков, и было надежнее кремневых, у которых случались осечки. Однако колесцовые механизмы стоили значительно дороже — в зависимости от мастера и мануфактуры. Именно это оружие стало основой для вооружения кавалерии — рейтаров, чей расцвет пришелся на вторую половину XVI — первую половину XVII века.

"Разработку варианта колесцового механизма приписывают Леонардо да Винчи. Это единственное изобретение великого мастера, внедренное в массовое производство при его жизни. Специальным ключом заводилась пружина, а при нажатии на спусковой крючок колесико с насечкой проворачивалось, высекая искру из кремня", — объяснил Сергей Зоц.

Колесцовый механизм, как отметил эксперт, имел ряд преимуществ: оружие можно было зарядить заранее и стрелять мгновенно. Кроме того, многие модели оснащались защитной крышкой от дождя, зачастую автоматически открывавшейся одновременно с нажатием на спусковой крючок. Воспламенение пороха происходило надежнее, чем у фитильного и начавших тогда распространяться ударно-кремневых замков.

"Сам замок колесцового механизма, без ствола, без рукоятки и без отделки, в конце XVI века по цене равнялся фитильному ружью. А если оружие еще и украшали, цена сильно возрастала", — пояснил Сергей Зоц.

Эксперт также отметил, что у оружия были и существенные недостатки. Механизм требовал регулярной чистки множества деталей уже после примерно 20 выстрелов, а в случае поломки заменить сломанные элементы было крайне сложно – собственного производства таких замков в Русском государстве в начале XVII века не было.