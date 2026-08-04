При раскопках в Троице-Сергиевой лавре нашли фрагмент оружия времен Смуты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При раскопках в Троице‑Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили фрагмент огнестрельного оружия XVI-XVII веков с колесцовым механизмом.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Фрагмент огнестрельного оружия XVI–XVII веков с колесцовым механизмом обнаружили при раскопках в Троице-Сергиевой лавре сотрудники Подмосковной археологической экспедиции Института археологии РАН, рассказали РИА Новости сотрудник экспедиции Сергей Зоц и ведущий специалист по средневековому вооружению Олег Двуреченский.
По словам Зоца, находка была сделана в одной из землянок, где во время осады монастыря 1608–1610 годов жили укрывавшиеся здесь люди. Археологи обнаружили деталь замка огнестрельного оружия — пороховую полку. Ранее они также нашли ключ для взведения боевой пружины колесцового замка, которым можно было также разбирать детали механизма.
© Фото : Институт археологии РАНПороховая полка оружейного колесцового замка
© Фото : Институт археологии РАН
Пороховая полка оружейного колесцового замка
"Колесцовые замки, распространенные в XV–XVII веках, были дорогой версией механизма огнестрельного оружия, которое сосуществовало наряду с фитильными и ударно-кремневыми замками. Принципиальным отличием этих замков являлось то, что порох воспламенялся от соприкосновения кремня с вращающимся зубчатым колесцем, которое приводилось в движение при спуске наподобие часового механизма. Характерным отличием пороховых полок таких замков являлось то, что они имели прорезь для выступающего зубчатого колесца. Именно это мы наблюдаем в данной находке", — рассказал Олег Двуреченский.
Такое оружие, по словам эксперта, не зависело от погодных условий, в отличие от фитильных замков, и было надежнее кремневых, у которых случались осечки. Однако колесцовые механизмы стоили значительно дороже — в зависимости от мастера и мануфактуры. Именно это оружие стало основой для вооружения кавалерии — рейтаров, чей расцвет пришелся на вторую половину XVI — первую половину XVII века.
"Разработку варианта колесцового механизма приписывают Леонардо да Винчи. Это единственное изобретение великого мастера, внедренное в массовое производство при его жизни. Специальным ключом заводилась пружина, а при нажатии на спусковой крючок колесико с насечкой проворачивалось, высекая искру из кремня", — объяснил Сергей Зоц.
Колесцовый механизм, как отметил эксперт, имел ряд преимуществ: оружие можно было зарядить заранее и стрелять мгновенно. Кроме того, многие модели оснащались защитной крышкой от дождя, зачастую автоматически открывавшейся одновременно с нажатием на спусковой крючок. Воспламенение пороха происходило надежнее, чем у фитильного и начавших тогда распространяться ударно-кремневых замков.
"Сам замок колесцового механизма, без ствола, без рукоятки и без отделки, в конце XVI века по цене равнялся фитильному ружью. А если оружие еще и украшали, цена сильно возрастала", — пояснил Сергей Зоц.
Эксперт также отметил, что у оружия были и существенные недостатки. Механизм требовал регулярной чистки множества деталей уже после примерно 20 выстрелов, а в случае поломки заменить сломанные элементы было крайне сложно – собственного производства таких замков в Русском государстве в начале XVII века не было.
Как подчеркнул Двуреченский, подобное оружие известно по материалам раскопок в Москве и других крупных городах Московского государства. Элементы колесцовых замков находили и в пределах Засечной черты, где их использовали тульские казаки. При этом, по его словам, главной проблемой для массового применения была не столько цена, сколько сложность ремонта. Тем не менее само наличие такого механизма у защитников Троице-Сергиевой лавры говорит о распространении колесцовых замков в арсенале ратных людей того времени.