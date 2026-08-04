Боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет

Спортсмен был найден без сознания в понедельник после предполагаемого сердечного приступа во время сна. Прибывшим врачам не удалось спасти бойца.

Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За карьеру он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC бразилец провел шесть боев, выиграв четыре из них.