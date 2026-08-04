Рейтинг@Mail.ru
Боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:46 04.08.2026 (обновлено: 07:43 04.08.2026)
Боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет

© Фотография из соцсетейАллан Насименто
Аллан Насименто - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет.
  • Насименто одержал 22 победы и потерпел семь поражений за карьеру, в UFC он выиграл четыре боя из шести.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аллан Насименто скончался в понедельник в возрасте 34 лет, сообщает организация в соцсети Х.
Спортсмен был найден без сознания в понедельник после предполагаемого сердечного приступа во время сна. Прибывшим врачам не удалось спасти бойца.
Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За карьеру он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC бразилец провел шесть боев, выиграв четыре из них.
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым
2 августа, 01:51
 
ЕдиноборстваСпортММА (Смешанные единоборства)UFCВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    Ротор
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
    41
    66
  • Теннис
    Завершен
    J. Tjen
    Л. Самсонова
    65
    77
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала