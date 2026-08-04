Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет.
- Насименто одержал 22 победы и потерпел семь поражений за карьеру, в UFC он выиграл четыре боя из шести.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аллан Насименто скончался в понедельник в возрасте 34 лет, сообщает организация в соцсети Х.
Спортсмен был найден без сознания в понедельник после предполагаемого сердечного приступа во время сна. Прибывшим врачам не удалось спасти бойца.
Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. За карьеру он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В UFC бразилец провел шесть боев, выиграв четыре из них.
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