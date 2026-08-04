Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нетрезвый водитель пытался спрятаться от полиции в лесу - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 04.08.2026 (обновлено: 10:21 04.08.2026)
В Петербурге нетрезвый водитель пытался спрятаться от полиции в лесу

МВД: в Петербурге нетрезвый водитель хотел спрятаться от полиции в лесу

© Петербургская полиция/MAXМужчина, который пытался спрятаться от полиции в лесу в Санкт-Петербурге
Мужчина, который пытался спрятаться от полиции в лесу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Петербургская полиция/MAX
Мужчина, который пытался спрятаться от полиции в лесу в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого был предположительно нетрезвый 48-летний водитель, но тот не повиновался, и за иномаркой организовали погоню.
  • Нарушитель остановился на Коннолахтинской дороге, попытался скрыться в лесном массиве, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Полицейские организовали погоню, чтобы задержать, предположительно, нетрезвого водителя иномарки, он пытался сбежать в лес, но был задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, во вторник ночью на Левашовском шоссе в Курортном районе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Hyundai Creta с 48-летним водителем, который по внешним признакам был пьян. Поскольку он не повиновался, за иномаркой организовали погоню.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам города
3 августа, 20:01
"На Коннолахтинской дороге нарушитель остановился и попытался скрыться в лесном массиве, но был задержан и доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушитель ПДД получил административные протоколы по трем статьям, в том числе и по статье 12.8 КоАП РФ об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Петербурге задержали девушек, распыливших перцовый газ в бабушку и внучку
3 августа, 12:12
 
РоссияСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФКурортный район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала