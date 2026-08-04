В Петербурге нетрезвый водитель пытался спрятаться от полиции в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого был предположительно нетрезвый 48-летний водитель, но тот не повиновался, и за иномаркой организовали погоню.
- Нарушитель остановился на Коннолахтинской дороге, попытался скрыться в лесном массиве, но был задержан и доставлен в отдел полиции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Полицейские организовали погоню, чтобы задержать, предположительно, нетрезвого водителя иномарки, он пытался сбежать в лес, но был задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, во вторник ночью на Левашовском шоссе в Курортном районе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Hyundai Creta с 48-летним водителем, который по внешним признакам был пьян. Поскольку он не повиновался, за иномаркой организовали погоню.
"На Коннолахтинской дороге нарушитель остановился и попытался скрыться в лесном массиве, но был задержан и доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушитель ПДД получил административные протоколы по трем статьям, в том числе и по статье 12.8 КоАП РФ об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.