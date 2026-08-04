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Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию - РИА Новости, 04.08.2026
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Туризм
 
09:11 04.08.2026 (обновлено: 09:17 04.08.2026)
Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию

Минтранс: ведется работа над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Thai Airlines
Самолет авиакомпании Thai Airlines - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании Thai Airlines. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам.
  • За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда, сообщил Минтранс России.
В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом.
«
"Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи.
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