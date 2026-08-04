Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам.
- За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда, сообщил Минтранс России.
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"Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи.
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3 августа, 12:41