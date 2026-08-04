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Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" Гаджиева - РИА Новости, 04.08.2026
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17:55 04.08.2026 (обновлено: 18:02 04.08.2026)

Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" Гаджиева

© Фото : Правительство ДагестанаМагомеднаби Гаджиев
Магомеднаби Гаджиев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Правительство Дагестана
Магомеднаби Гаджиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева.
  • Магомеднаби Гаджиев погиб во время доставки гуманитарной помощи.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить медалью "За отвагу" Гаджиева Магомеднаби Абдулвахидовича - заместителя главы муниципального образования "Шамильский район" Республики Дагестан (посмертно)", - говорится в тексте указа.
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