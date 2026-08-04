Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" Гаджиева

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.