Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" Гаджиева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева.
- Магомеднаби Гаджиев погиб во время доставки гуманитарной помощи.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить медалью "За отвагу" Гаджиева Магомеднаби Абдулвахидовича - заместителя главы муниципального образования "Шамильский район" Республики Дагестан (посмертно)", - говорится в тексте указа.