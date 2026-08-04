Мамиашвили поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мамиашвили поддерживает позицию руководства министерства спорта России об обязательной компенсации атлетами средств, потраченных на их подготовку при смене гражданства.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможности введения юридически обязывающих соглашений между федерациями и атлетами для компенсации вложенных средств.

Мамиашвили считает, что деньги должны получать федерации по видам спорта и регионы, которые вкладывали средства в спортсмена, тренеров и развитие инфраструктуры.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что поддерживает позицию руководства министерства спорта России об обязательной компенсации атлетами при смене гражданства всех средств, потраченных в стране на их подготовку.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства.

"Это естественная позиция, и она должна быть реализована. Мало того, еще должен рассматриваться и статус конкретного спортсмена. Я имею в виду его уровень подготовки, что тоже так или иначе поддается монетизации. Поэтому я, конечно, всецело поддерживаю эту историю", - сказал Мамиашвили, оценивая заявление Дегтярева.