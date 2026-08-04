Рейтинг@Mail.ru
Мамиашвили поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 04.08.2026 (обновлено: 12:25 04.08.2026)
Мамиашвили поддержал выплаты компенсаций при смене гражданства в спорте

Мамиашвили: спортсмены при смене гражданства должны выплачивать РФ компенсацию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мамиашвили поддерживает позицию руководства министерства спорта России об обязательной компенсации атлетами средств, потраченных на их подготовку при смене гражданства.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о возможности введения юридически обязывающих соглашений между федерациями и атлетами для компенсации вложенных средств.
  • Мамиашвили считает, что деньги должны получать федерации по видам спорта и регионы, которые вкладывали средства в спортсмена, тренеров и развитие инфраструктуры.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что поддерживает позицию руководства министерства спорта России об обязательной компенсации атлетами при смене гражданства всех средств, потраченных в стране на их подготовку.
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт может ввести юридически обязывающие соглашения между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменом компенсировать вложенные в него средства.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Дегтярев рассказал о возможных мерах к сменившим гражданство спортсменам
3 августа, 08:03
"Это естественная позиция, и она должна быть реализована. Мало того, еще должен рассматриваться и статус конкретного спортсмена. Я имею в виду его уровень подготовки, что тоже так или иначе поддается монетизации. Поэтому я, конечно, всецело поддерживаю эту историю", - сказал Мамиашвили, оценивая заявление Дегтярева.
"Я думаю, что в этом случае деньги должны получать и соответствующие федерации по видам спорта, и регионы, которые вкладывали средства в спортсмена, в тренеров и в развитие инфраструктуры. Поэтому должен быть разработан целый оценочный комплекс", - добавил собеседник агентства.
Михаил Мамиашвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Политическое решение": Мамиашвили отреагировал на введение санкций ЕС
24 июля, 11:59
 
СпортРоссияМихаил МамиашвилиМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    3-й сет
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    746
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала