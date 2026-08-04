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В ЛНР два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.08.2026
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12:34 04.08.2026 (обновлено: 12:44 04.08.2026)
В ЛНР два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки

Пасечник: в ЛНР 2 человека погибли, 4 ранены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли, четверо ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР.
  • В Лисичанске ВСУ ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям, погибла 75-летняя женщина, водитель получил ранения.
  • В Сватово ВСУ ударили по многоквартирному дому, тяжело ранена 88-летняя женщина, также был нанесен удар по комбайну в Старобельском муниципальном округе, пострадал 42-летний водитель.
ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, четверо ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Преступная киевская хунта продолжает целенаправленный террор мирных жителей республики: погибли два человека, еще четверо ранены", - сообщил Пасечник.
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Он уточнил, что в Лисичанске ВСУ ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям, погибла 75-летняя женщина, водитель получил ранения.
«
"На автодороге между Новопсковом и Белокуракино атакован гражданский грузовик торгового предприятия. Погиб 41-летний водитель", - уточнил глава ЛНР.
По его словам, в Сватово ВСУ ударили по многоквартирному дому, тяжело ранена 88-летняя женщина, еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе, пострадал 42-летний водитель.
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"В Брянке атакована территория автостоянки, ранение получил 49-летний водитель такси. В Кременной от удара БПЛА пострадал 40-летний мужчина", - дополнил глава Республики.
Он уточнил, что в Стаханове БПЛА повредили остекление многоквартирного дома и местного магазина, в Новоайдаре беспилотник ударил по автомобилю дорожной службы, раненых нет.
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