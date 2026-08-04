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В Ленинградской области мужчина погиб, попав под винт моторной лодки - РИА Новости, 04.08.2026
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15:26 04.08.2026
В Ленинградской области мужчина погиб, попав под винт моторной лодки

В Ленинградской области мужчина погиб во время подводной рыбалки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМоторная лодка
Моторная лодка - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Моторная лодка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области мужчина погиб во время подводной рыбалки, попав под винт моторной лодки.
  • Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины.
  • Ведется розыск судна и его владельца, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» участвуют в поисках тела погибшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Мужчина погиб во время подводной рыбалки в Ленинградской области, попав под винт проходящей моторной лодки, идет розыск судна и его владельца, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте МК России.
Следствием установлено, что в ночь на 1 августа 2026 года на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мужчина во время подводной рыбалки был травмирован винтами проходящей моторной лодки. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины во время подводной рыбалки проводится процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба.
По информации ведомства, идут поиски судна и его водителя.
В поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости уточнили, что их добровольцы водного направления принимают участие в поисках тела погибшего.
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