В Ленинградской области мужчина погиб, попав под винт моторной лодки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области мужчина погиб во время подводной рыбалки, попав под винт моторной лодки.
- Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины.
- Ведется розыск судна и его владельца, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» участвуют в поисках тела погибшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Мужчина погиб во время подводной рыбалки в Ленинградской области, попав под винт проходящей моторной лодки, идет розыск судна и его владельца, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте МК России.
Следствием установлено, что в ночь на 1 августа 2026 года на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мужчина во время подводной рыбалки был травмирован винтами проходящей моторной лодки. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины во время подводной рыбалки проводится процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба.
По информации ведомства, идут поиски судна и его водителя.
В поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости уточнили, что их добровольцы водного направления принимают участие в поисках тела погибшего.
На реке Исеть перевернулись пять лодок
23 июля, 13:59