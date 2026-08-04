В Ленинградской области мужчина погиб, попав под винт моторной лодки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области мужчина погиб во время подводной рыбалки, попав под винт моторной лодки.

Следственные органы проводят процессуальную проверку по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины.

Ведется розыск судна и его владельца, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» участвуют в поисках тела погибшего.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Мужчина погиб во время подводной рыбалки в Ленинградской области, попав под винт проходящей моторной лодки, идет розыск судна и его владельца, Мужчина погиб во время подводной рыбалки в Ленинградской области, попав под винт проходящей моторной лодки, идет розыск судна и его владельца, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте МК России.

Следствием установлено, что в ночь на 1 августа 2026 года на участке истока реки Невы в бухте Петрокрепость Морозовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мужчина во время подводной рыбалки был травмирован винтами проходящей моторной лодки. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования 57-летнего мужчины во время подводной рыбалки проводится процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба.

По информации ведомства, идут поиски судна и его водителя.