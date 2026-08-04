В Ленинградской области локализовали пожар на складе Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, произошло возгорание.
- Возгорание на логистическом объекте локализовано, часть объекта не пострадала.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на логистическом комплексе Wildberries после атак БПЛА в Красном Бору локализован, часть объекта не пострадала, сообщила компания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром во вторник сообщил, что ВСУ атаковали дронами склады Wildberries&Russ в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, произошло возгорание.
"Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы", - говорится в сообщении Wildberries.
Отмечается, что часть территории объекта не пострадала благодаря оперативным действиям профильных служб. Ведется предварительная оценка сохраненного товара.