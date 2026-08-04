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В Ленинградской области локализовали пожар на складе Wildberries - РИА Новости, 04.08.2026
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15:25 04.08.2026
В Ленинградской области локализовали пожар на складе Wildberries

В Красном Бору локализовали пожар на складе Wildberries после атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, произошло возгорание.
  • Возгорание на логистическом объекте локализовано, часть объекта не пострадала.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на логистическом комплексе Wildberries после атак БПЛА в Красном Бору локализован, часть объекта не пострадала, сообщила компания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром во вторник сообщил, что ВСУ атаковали дронами склады Wildberries&Russ в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, произошло возгорание.
"Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы", - говорится в сообщении Wildberries.
Отмечается, что часть территории объекта не пострадала благодаря оперативным действиям профильных служб. Ведется предварительная оценка сохраненного товара.
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