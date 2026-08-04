В Ленинградской области потушили пожар на складе "Ленты" после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области после падения обломков дрона начался пожар на территории распределительного центра группы "Лента".

Один человек получил ожоги.

Пожар потушили, распределительный центр временно остановил приемку товаров.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре, начавшемся в распределительном центре группы "Лента" в Ленинградской области после падения обломков дрона, сообщил РИА Новости ритейлер.

« "В результате падения БПЛА на территорию распределительного центра "Группы Лента" в Ленинградской области около пяти часов утра 4 августа произошло возгорание", — говорится в релизе.

Сотрудников эвакуировали, при этом водитель штабелера получил ожоги. Его доставили в больницу.

К девяти утра пожар потушили. Распределительный центр временно остановил приемку от поставщиков, добавили в компании.

Там отметили, что в магазинах, который обслуживает этот склад, хватает товаров для ежедневного спроса. Сейчас "Лента" оценивает ущерб и принимает все меры для скорейшего возобновления работы.

В компании уточнили, что налету подвергся логопарк, где расположено еще несколько распределительных центров. По информации губернатора Александра Дрозденко, речь идет о складской зоне в Красном Бору Тосненского района. Там украинские дроны атаковали склады объединенной компании Wildberries и Russ.

Всего за ночь над Ленобластью сбили 17 беспилотников, добавил Дрозденко.