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В Ленинградской области потушили пожар на складе "Ленты" после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2026
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12:16 04.08.2026 (обновлено: 12:52 04.08.2026)
В Ленинградской области потушили пожар на складе "Ленты" после атаки БПЛА

Один человек пострадал при атаке дрона на склад "Ленты" в Ленинградской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области после падения обломков дрона начался пожар на территории распределительного центра группы "Лента".
  • Один человек получил ожоги.
  • Пожар потушили, распределительный центр временно остановил приемку товаров.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре, начавшемся в распределительном центре группы "Лента" в Ленинградской области после падения обломков дрона, сообщил РИА Новости ритейлер.
«

"В результате падения БПЛА на территорию распределительного центра "Группы Лента" в Ленинградской области около пяти часов утра 4 августа произошло возгорание", — говорится в релизе.

Сотрудников эвакуировали, при этом водитель штабелера получил ожоги. Его доставили в больницу.
К девяти утра пожар потушили. Распределительный центр временно остановил приемку от поставщиков, добавили в компании.
Там отметили, что в магазинах, который обслуживает этот склад, хватает товаров для ежедневного спроса. Сейчас "Лента" оценивает ущерб и принимает все меры для скорейшего возобновления работы.
В компании уточнили, что налету подвергся логопарк, где расположено еще несколько распределительных центров. По информации губернатора Александра Дрозденко, речь идет о складской зоне в Красном Бору Тосненского района. Там украинские дроны атаковали склады объединенной компании Wildberries и Russ.
Всего за ночь над Ленобластью сбили 17 беспилотников, добавил Дрозденко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме после атак на Тосненский район и подмосковный город Чехов.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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