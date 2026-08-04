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Лавров возглавит делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 04.08.2026
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17:55 04.08.2026 (обновлено: 19:53 04.08.2026)
Лавров возглавит делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН

Путин назначил Лаврова главой делегации России на 81-й сессии Генассамблеи ООН

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию России для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Распоряжение о составе делегации подписано президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-й сессии сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.
Кроме того, в состав делегации, в частности, включены замглавы МИД России Александр Алимов, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.
МИД России поручено утвердить состав советников, экспертов, а также состав необходимого технического персонала.
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