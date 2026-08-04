Лавров возглавит делегацию России на 81-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в состав делегации, в частности, включены замглавы МИД России Александр Алимов, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.