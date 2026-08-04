Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предоставила материалы по трагедии в Старобельске в ответ на запрос Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ответ на просьбу Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка предоставила материалы по трагедии в Старобельске.

Федеральный омбудсмен напомнила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося.

"У нас запросили материалы, мы их сейчас предоставили", - сказала Лантратова журналистам.