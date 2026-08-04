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Лантратова предоставила в ООН подробности трагедии в Старобельске - РИА Новости, 04.08.2026
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14:16 04.08.2026
Лантратова предоставила в ООН подробности трагедии в Старобельске

Лантратова предоставила Верховному комиссару ООН детали трагедии в Старобельске

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предоставила материалы по трагедии в Старобельске в ответ на запрос Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ответ на просьбу Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка предоставила материалы по трагедии в Старобельске.
Федеральный омбудсмен напомнила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося.
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"У нас запросили материалы, мы их сейчас предоставили", - сказала Лантратова журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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