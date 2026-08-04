Лантратова предоставила в ООН подробности трагедии в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предоставила материалы по трагедии в Старобельске в ответ на запрос Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ответ на просьбу Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка предоставила материалы по трагедии в Старобельске.
"У нас запросили материалы, мы их сейчас предоставили", - сказала Лантратова журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.