Костылева заявила, что техника Плющенко подходит под взрослое женское тело

"Ментально я стала взрослее, - сказала фигуристка. - И внешне тоже, мне все это говорят, и я сама это вижу. Я очень сильно выросла за год. На 11 сантиметров, но это совершенно не влияет на прыжки. Мне почему-то писали, что я в пубертат начну все терять, но я так не считаю. У Евгения Викторовича очень хорошая техника, которая прекрасно подходит под взрослое женское тело. Чтобы не было такого, что прыгать можешь только в детстве. У меня уже начинается период взросления, я это чувствую. Но прыжки, мне кажется, я не потеряю. Сложности будут, но я с ними справлюсь. Пубертат меня совершенно не страшит".