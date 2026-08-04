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Костылева заявила, что техника Плющенко подходит под взрослое женское тело - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Фигурное катание
 
11:53 04.08.2026

Костылева заявила, что техника Плющенко подходит под взрослое женское тело

© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила РИА Новости, что особенности работы над техникой ее тренера Евгения Плющенко подходят взрослым фигуристкам.
Четырнадцатилетняя Костылева вошла в состав российской делегации на этап международного юниорского Гран-при в китайском Сиане (20-22 августа).
"Ментально я стала взрослее, - сказала фигуристка. - И внешне тоже, мне все это говорят, и я сама это вижу. Я очень сильно выросла за год. На 11 сантиметров, но это совершенно не влияет на прыжки. Мне почему-то писали, что я в пубертат начну все терять, но я так не считаю. У Евгения Викторовича очень хорошая техника, которая прекрасно подходит под взрослое женское тело. Чтобы не было такого, что прыгать можешь только в детстве. У меня уже начинается период взросления, я это чувствую. Но прыжки, мне кажется, я не потеряю. Сложности будут, но я с ними справлюсь. Пубертат меня совершенно не страшит".
Костылева тренируется у Плющенко с 2024 года.
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Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
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