Минобороны Китая обвинило Японию в раздувании "китайской угрозы"

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны КНР выразило протест в связи с публикацией "Белой книги по обороне" Японии.

В докладе, по утверждению официального представителя министерства обороны КНР Чэнь Си, раздувается тема "китайской угрозы" и намеренно преувеличивается кризис безопасности в регионе.

Чэнь Си подчеркнул, что Токио использует подобную риторику как предлог для снятия ограничений на собственное военное развитие.

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Министерство обороны КНР выразило протест в связи с публикацией Японией "Белой книги по обороне", в которой, по утверждению Пекина, раздувается тема "китайской угрозы".

Ранее министерство обороны Японии опубликовало ежегодный доклад - "Белую книгу по обороне".

"Новая "Белая книга по обороне" Японии изобилует ложными утверждениями, намеренно раздувает так называемый кризис безопасности в регионе и активно продвигает концепцию китайской угрозы", - заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си.

Он подчеркнул, что Токио использует подобную риторику как предлог для снятия ограничений на собственное военное развитие.

"Китай выражает по этому поводу острое недовольство и решительный протест", - добавил Чэнь Си, слова которого приводит официальный аккаунт минобороны КНР в социальной сети WeChat.

"Белая книга обороны" – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за прошедший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.

Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник "Белая книга обороны" была представлена на рассмотрение правительства Японии.