В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Сигнал воздушной тревоги звучит также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Во вторник вечером в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Сирены в украинской столице включали около 18.00 мск.
Согласно данным онлайн карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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