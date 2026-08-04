Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги сменил название

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб ЖХЛ "Торнадо" переименовали в "Химик".
- Переименование связано с объединением команды с системой воскресенского "Химика" и переездом клуба из Дмитрова в Воскресенск.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Торнадо" сменил название на "Химик", сообщается на сайте соревнования.
Переименование связано с объединением команды с системой воскресенского "Химика". В сезоне-2025/26 клуб перебрался из Дмитрова в Воскресенск.
"Финалист прошлого сезона будет выступать под новым названием: команда "Торнадо" переименована в "Химик". Воскресенский клуб начинает новую главу в своей истории", - говорится в публикации.
"Торнадо" был основан в 2003 году и является самым титулованным клубом в истории российского женского хоккея: команда девять раз становилась чемпионом России и четырежды - победителем Кубка европейских чемпионов.
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