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Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги сменил название - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Хоккей
 
15:01 04.08.2026
Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги сменил название

Самый титулованный клуб ЖХЛ "Торнадо" сменил название на "Химик"

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкХоккеистки ХК "Торнадо"
Хоккеистки ХК Торнадо - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Хоккеистки ХК "Торнадо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб ЖХЛ "Торнадо" переименовали в "Химик".
  • Переименование связано с объединением команды с системой воскресенского "Химика" и переездом клуба из Дмитрова в Воскресенск.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Торнадо" сменил название на "Химик", сообщается на сайте соревнования.
Переименование связано с объединением команды с системой воскресенского "Химика". В сезоне-2025/26 клуб перебрался из Дмитрова в Воскресенск.
"Финалист прошлого сезона будет выступать под новым названием: команда "Торнадо" переименована в "Химик". Воскресенский клуб начинает новую главу в своей истории", - говорится в публикации.
"Торнадо" был основан в 2003 году и является самым титулованным клубом в истории российского женского хоккея: команда девять раз становилась чемпионом России и четырежды - победителем Кубка европейских чемпионов.
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ХоккейСпортДмитровВоскресенскРоссияТорнадо (ж.)
 
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