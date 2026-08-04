Самый титулованный клуб Женской хоккейной лиги сменил название

"Финалист прошлого сезона будет выступать под новым названием: команда "Торнадо" переименована в "Химик". Воскресенский клуб начинает новую главу в своей истории", - говорится в публикации.

"Торнадо" был основан в 2003 году и является самым титулованным клубом в истории российского женского хоккея: команда девять раз становилась чемпионом России и четырежды - победителем Кубка европейских чемпионов.