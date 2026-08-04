Кафельников: Лютову нельзя считать представительницей российской школы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристина Лютова, 16-летняя россиянка, победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250 в Мемфисе (США).
- Евгений Кафельников заявил, что Лютову нельзя считать представительницей отечественной школы тенниса, так как она с раннего детства живет и тренируется в США.
- Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, и самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2000 года, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что 16-летнюю победительницу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250 в Мемфисе (США) россиянку Кристину Лютову нельзя считать представительницей отечественной школы.
"Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие", - сказал Кафельников.
"И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс", - добавил собеседник агентства.
Лютова пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Тогда американка Кори Гауфф выиграла соревнование в Линце в возрасте 15 лет.