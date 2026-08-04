Кафельников: Лютову нельзя считать представительницей российской школы

Краткий пересказ от РИА ИИ Кристина Лютова, 16-летняя россиянка, победила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250 в Мемфисе (США).

Евгений Кафельников заявил, что Лютову нельзя считать представительницей отечественной школы тенниса, так как она с раннего детства живет и тренируется в США.

Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, и самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2000 года, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что 16-летнюю победительницу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250 в Мемфисе (США) россиянку Кристину Лютову нельзя считать представительницей отечественной школы.

На минувшей неделе Лютова выиграла турнир в США с призовым фондом 280 тысяч долларов, который стал для нее дебютным на уровне WTA . Благодаря успеху спортсменка переместилась с 229-го на 126-е место в рейтинге организации, обновив личный рекорд.

"Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие", - сказал Кафельников.

"И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс", - добавил собеседник агентства.