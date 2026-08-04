В ФИФА опровергли звонок Инфантино Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом или представителями американской администрации.

Газета New York Post сообщила, что Инфантино намеревался обратиться к администрации президента США Дональда Трампа за помощью в сохранении должности после провала проекта FIFA Forward Enterprise.

Помощник госсекретаря США Дилан Джонсон заявил, что Марко Рубио не планировал беседу с Инфантино.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом или представителями американской администрации, сообщается на странице организации в соцсети X.

В понедельник газета New York Post сообщила, что Инфантино хочет обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента ФИФА после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Отмечалось, что глава организации намеревался провести телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после того, как не смог связаться напрямую с Трампом. Позднее помощник Рубио Дилан Джонсон заявил, что госсекретарь не планировал и не планирует проводить беседу с Инфантино.

"Президент ФИФА не совершал никаких звонков президенту США или членам его администрации в последние дни. Это чистая выдумка", - говорится в сообщении организации.

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.