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В ФИФА опровергли звонок Инфантино Трампу - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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12:04 04.08.2026
В ФИФА опровергли звонок Инфантино Трампу

В ФИФА опровергли звонок Инфантино Трампу и представителям администрации США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом или представителями американской администрации.
  • Газета New York Post сообщила, что Инфантино намеревался обратиться к администрации президента США Дональда Трампа за помощью в сохранении должности после провала проекта FIFA Forward Enterprise.
  • Помощник госсекретаря США Дилан Джонсон заявил, что Марко Рубио не планировал беседу с Инфантино.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не связывался по телефону с президентом США Дональдом Трампом или представителями американской администрации, сообщается на странице организации в соцсети X.
В понедельник газета New York Post сообщила, что Инфантино хочет обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой помочь ему сохранить должность президента ФИФА после провала проекта FIFA Forward Enterprise. Отмечалось, что глава организации намеревался провести телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после того, как не смог связаться напрямую с Трампом. Позднее помощник Рубио Дилан Джонсон заявил, что госсекретарь не планировал и не планирует проводить беседу с Инфантино.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Рубио признался, что не планирует общаться с Инфантино
3 августа, 16:16
"Президент ФИФА не совершал никаких звонков президенту США или членам его администрации в последние дни. Это чистая выдумка", - говорится в сообщении организации.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.
Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.
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3 августа, 11:42
 
ФутболВ миреСШАМарко РубенДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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