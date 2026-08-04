Рейтинг@Mail.ru
Германия останется инициатором антироссийского курса в ЕС, считают в ГД - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 04.08.2026
Германия останется инициатором антироссийского курса в ЕС, считают в ГД

Депутат ГД Чепа: останется главным инициатором антироссийского курса в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе.
  • Позиции канцлера Фридриха Мерца ослабли на фоне внутреннего кризиса в стране.
  • Берлин усиливает курс на милитаризацию и твердо поддерживает Украину в своей внешней политике.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Германия в ближайшие годы останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе, при этом позиции канцлера Фридриха Мерца заметно ослабли на фоне внутреннего кризиса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"Германия в ближайшие годы, вероятнее всего, останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе. Поэтому Москве важно следить не только за внешнеполитическими шагами Берлина, но и за внутренними процессами", - сказал Чепа.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Германии сделали заявление о прямой конфронтации с Россией
21 июля, 17:12
Он отметил, что события, происходящие в Германии, заслуживают пристального внимания, и они во многом будут определять дальнейшее поведение немецкого руководства.
«
"Политические позиции канцлера Фридриха Мерца заметно ослабли: внутри правящей коалиции нарастают противоречия, а поддержку избирателей все активнее получает "Альтернатива для Германии", - добавил депутат.
По словам Чепы, на этом фоне в немецкой политике все чаще обсуждаются меры по ограничению деятельности оппозиции, что само по себе говорит о глубине внутреннего кризиса и ожесточении режима.
«
"Одновременно Берлин последовательно усиливает курс на милитаризацию и занимает твердую позицию в отношении России, рассматривая поддержку Украины как один из ключевых элементов внешней политики", - подытожил он.
В конце июля газета Spiegel сообщила, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС) не верят в политическое будущее канцлера и главы союза Фридриха Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине.
Внутри партии, согласно изданию, распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Мерц умоляет Путина помочь: почему Германия заговорила о диалоге с Россией
26 июля, 08:00
 
В миреГерманияЕвропаБерлин (город)Фридрих МерцАлексей ЧепаГосдума РФСправедливая РоссияХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала