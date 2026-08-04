Краткий пересказ от РИА ИИ Германия останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе.

Позиции канцлера Фридриха Мерца ослабли на фоне внутреннего кризиса в стране.

Берлин усиливает курс на милитаризацию и твердо поддерживает Украину в своей внешней политике.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Германия в ближайшие годы останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе, при этом позиции канцлера Фридриха Мерца заметно ослабли на фоне внутреннего кризиса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

"Германия в ближайшие годы, вероятнее всего, останется одним из главных инициаторов антироссийского курса в Европе. Поэтому Москве важно следить не только за внешнеполитическими шагами Берлина, но и за внутренними процессами", - сказал Чепа.

Он отметил, что события, происходящие в Германии, заслуживают пристального внимания, и они во многом будут определять дальнейшее поведение немецкого руководства.

« "Политические позиции канцлера Фридриха Мерца заметно ослабли: внутри правящей коалиции нарастают противоречия, а поддержку избирателей все активнее получает "Альтернатива для Германии", - добавил депутат.

По словам Чепы, на этом фоне в немецкой политике все чаще обсуждаются меры по ограничению деятельности оппозиции, что само по себе говорит о глубине внутреннего кризиса и ожесточении режима.

« "Одновременно Берлин последовательно усиливает курс на милитаризацию и занимает твердую позицию в отношении России, рассматривая поддержку Украины как один из ключевых элементов внешней политики", - подытожил он.

В конце июля газета Spiegel сообщила, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС) не верят в политическое будущее канцлера и главы союза Фридриха Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине.