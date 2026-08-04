"Арарат-Армения" обыграл "Целе" в матче Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Арарат-Армения» одержал волевую победу над «Целе» со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
- Шведский «Мьельбю» дома уступил «Словану» со счетом 1:2.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Арарат-Армения" дома одержал волевую победу над словенским "Целе" в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла во вторник в Ереване и завершилась со счетом 2:1. Гостей вперед вывел Свит Сешлар (22-я минута), реализовавший пенальти. У победителей отличились Артур Серобян (38) и Карлос Франса (70).
В другом матче шведский "Мьельбю" дома уступил "Словану" - 1:2. В составе хозяев голом отметился Эллиот Струд (61), у гостей мячи забили Сулейман Камара (78) и Манассе Кианга (90+4).
Ответные матчи пройдут 11 августа.