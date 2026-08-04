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"Арарат-Армения" обыграл "Целе" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
21:00 04.08.2026

"Арарат-Армения" обыграл "Целе" в матче Лиги чемпионов

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Арарат-Армения» одержал волевую победу над «Целе» со счетом 2:1 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
  • Шведский «Мьельбю» дома уступил «Словану» со счетом 1:2.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Арарат-Армения" дома одержал волевую победу над словенским "Целе" в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Встреча прошла во вторник в Ереване и завершилась со счетом 2:1. Гостей вперед вывел Свит Сешлар (22-я минута), реализовавший пенальти. У победителей отличились Артур Серобян (38) и Карлос Франса (70).
В другом матче шведский "Мьельбю" дома уступил "Словану" - 1:2. В составе хозяев голом отметился Эллиот Струд (61), у гостей мячи забили Сулейман Камара (78) и Манассе Кианга (90+4).
Ответные матчи пройдут 11 августа.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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