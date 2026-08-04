Пономарчук заявил, что у Игдисамова нет проблем с авторитетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Пономарчук заявил, что у главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова нет проблем с авторитетом перед опытными игроками команды.
- Дмитрий Игдисамов был утвержден главным тренером ЦСКА в начале июня после временного исполнения этих обязанностей.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Артем Пономарчук заявил РИА Новости, что у главного тренера Дмитрия Игдисамова нет проблем с авторитетом перед опытными игроками команды.
В начале июня армейцы объявили об утверждении Игдисамова главным тренером. Ранее 40-летний специалист исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"У меня закрадывались похожие мысли. Но мне стоило увидеть Дмитрия Игоревича в первый раз после структурных изменений - и все вопросы сразу же испарились. Я увидел тренера, который очень уверен в себе. В команде относятся к нему с большим уважением, его слушают все игроки. С авторитетом точно нет проблем", - сказал Пономарчук в интервью РИА Новости.
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