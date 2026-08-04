Пономарчук заявил, что у Игдисамова нет проблем с авторитетом

"У меня закрадывались похожие мысли. Но мне стоило увидеть Дмитрия Игоревича в первый раз после структурных изменений - и все вопросы сразу же испарились. Я увидел тренера, который очень уверен в себе. В команде относятся к нему с большим уважением, его слушают все игроки. С авторитетом точно нет проблем", - сказал Пономарчук в интервью РИА Новости.