Рейтинг@Mail.ru
Пономарчук заявил, что у Игдисамова нет проблем с авторитетом - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:57 04.08.2026
Пономарчук заявил, что у Игдисамова нет проблем с авторитетом

Пономарчук: у Игдисамова нет проблем с авторитетом перед опытными игроками ЦСКА

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Пономарчук заявил, что у главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова нет проблем с авторитетом перед опытными игроками команды.
  • Дмитрий Игдисамов был утвержден главным тренером ЦСКА в начале июня после временного исполнения этих обязанностей.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Артем Пономарчук заявил РИА Новости, что у главного тренера Дмитрия Игдисамова нет проблем с авторитетом перед опытными игроками команды.
В начале июня армейцы объявили об утверждении Игдисамова главным тренером. Ранее 40-летний специалист исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"У меня закрадывались похожие мысли. Но мне стоило увидеть Дмитрия Игоревича в первый раз после структурных изменений - и все вопросы сразу же испарились. Я увидел тренера, который очень уверен в себе. В команде относятся к нему с большим уважением, его слушают все игроки. С авторитетом точно нет проблем", - сказал Пономарчук в интервью РИА Новости.
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
"Игдисамов меня воскресил": юный талант ЦСКА сделал признание
3 августа, 12:23
 
ФутболСпортПФК ЦСКАФабио ЧелестиниМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    3-й сет
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    746
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала