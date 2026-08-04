"Васко да Гама" интересуется Кордобой, выяснили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" рассматривает возможность приобретения колумбийского нападающего Джона Кордобы из "Краснодара".
- В случае перехода Кордоба станет основным центральным нападающим "Васко да Гама" и сможет сразу занять место в стартовом составе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" рассматривает возможность приобретения колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, сообщает журналист Лео Ласерда в соцсети X.
По информации источника, колумбиец входит в список игроков, которых руководство "Васко да Гама" изучает для усиления атакующей линии в текущее трансферное окно. Отмечается, что бразильский клуб пока не направлял официального предложения "Краснодару".
Подчеркивается, что в случае перехода Кордоба станет основным центральным нападающим команды. Внутри клуба его рассматривают как игрока, способного сразу занять место в стартовом составе.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре 2025-го стал лучшим бомбардиром в истории "быков". По итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком и нападающим чемпионата во второй раз подряд.