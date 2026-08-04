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"Васко да Гама" интересуется Кордобой, выяснили СМИ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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09:11 04.08.2026 (обновлено: 09:32 04.08.2026)
"Васко да Гама" интересуется Кордобой, выяснили СМИ

Ласерда: "Васко да Гама" рассматривает возможность приобретения Кордобы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНападающий "Краснодара" Джон Кордоба
Нападающий Краснодара Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" рассматривает возможность приобретения колумбийского нападающего Джона Кордобы из "Краснодара".
  • В случае перехода Кордоба станет основным центральным нападающим "Васко да Гама" и сможет сразу занять место в стартовом составе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" рассматривает возможность приобретения колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, сообщает журналист Лео Ласерда в соцсети X.
По информации источника, колумбиец входит в список игроков, которых руководство "Васко да Гама" изучает для усиления атакующей линии в текущее трансферное окно. Отмечается, что бразильский клуб пока не направлял официального предложения "Краснодару".
Подчеркивается, что в случае перехода Кордоба станет основным центральным нападающим команды. Внутри клуба его рассматривают как игрока, способного сразу занять место в стартовом составе.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре 2025-го стал лучшим бомбардиром в истории "быков". По итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком и нападающим чемпионата во второй раз подряд.
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