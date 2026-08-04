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"Галатасарай" готовит улучшенное предложение "Локомотиву" по Батракову - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
08:33 04.08.2026 (обновлено: 08:36 04.08.2026)
"Галатасарай" готовит улучшенное предложение "Локомотиву" по Батракову

Темель: "Галатасарай" хочет увеличить сумму предложения по трансферу Батракова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий "Галатасарай" готовит улучшенное предложение московскому "Локомотиву" по трансферу российского футболиста Алексея Батракова.
  • Ранее сообщалось, что "Галатасарай" рассчитывал оформить переход Батракова за 20 млн евро, а "Локомотив" оценивает его стоимость в 30 млн евро.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" готовит улучшенное предложение московскому "Локомотиву" по трансферу российского футболиста Алексея Батракова, сообщает журналист Кая Темель на странице в соцсети X.
По информации источника, клуб из Стамбула намерен увеличить сумму предложения и в ближайшее время направить его "Локомотиву".
Ранее СМИ сообщали, что "Галатасарай" рассчитывал оформить переход россиянина за 20 млн евро. По их данным, 16 млн евро из этой суммы должен был получить "Локомотив", еще 4 млн евро - агент футболиста. Также сообщалось, что стамбульский клуб достиг договоренности с самим Батраковым, который будет зарабатывать в Турции 5 млн евро в год. Полузащитник потребовал от "Галатасарая" ту же зарплату, о которой ранее договорился с французским "Пари Сен-Жермен". Позднее появилась информация, что в "Локомотиве" оценивают стоимость полузащитника в 30 млн евро.
В конце мая агент Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
В прошлом сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету 4 гола в 12 матчах за сборную России.
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