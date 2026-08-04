"Фулхэм" приобрел у "Реала" двух футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Гонсало Гарсия и полузащитник Сесар Паласиос перешли из мадридского «Реала» в лондонский «Фулхэм».
- Контракты с игроками рассчитаны до лета 2031 года с возможностью продления еще на один сезон, сумма трансфера Гарсии составила 40 миллионов евро, а Паласиос обошелся «Фулхэму» в 10 миллионов евро.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападающий Гонсало Гарсия и полузащитник Сесар Паласиос перешли из мадридского "Реала" в лондонский "Фулхэм", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Контракты с обоими игроками рассчитаны до лета 2031 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера Гарсии составила 40 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Паласиос обошелся "Фулхэму" в 10 миллионов евро, при этом "Реал" получит 30% от суммы последующей продажи футболиста.
Оба игрока являются воспитанниками "Реала". Гарсии 22 года, он провел за клуб 51 матч во всех турнирах и забил 13 мячей. 21-летний Паласиос принял участие в семи играх за основную команду.
В июле "Фулхэм" возглавил испанец Альваро Арбелоа, который с января по июнь 2026 года занимал пост главного тренера "Реала". Под руководством специалиста клуб финишировал вторым в чемпионате Испании, отстав от победившей "Барселоны" на восемь очков.