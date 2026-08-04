"Фулхэм" приобрел у "Реала" двух футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Гонсало Гарсия и полузащитник Сесар Паласиос перешли из мадридского «Реала» в лондонский «Фулхэм».

Контракты с игроками рассчитаны до лета 2031 года с возможностью продления еще на один сезон, сумма трансфера Гарсии составила 40 миллионов евро, а Паласиос обошелся «Фулхэму» в 10 миллионов евро.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападающий Гонсало Гарсия и полузащитник Сесар Паласиос перешли из мадридского "Реала" в лондонский "Фулхэм", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракты с обоими игроками рассчитаны до лета 2031 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера Гарсии составила 40 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Паласиос обошелся " Фулхэму " в 10 миллионов евро, при этом " Реал " получит 30% от суммы последующей продажи футболиста.

Оба игрока являются воспитанниками "Реала". Гарсии 22 года, он провел за клуб 51 матч во всех турнирах и забил 13 мячей. 21-летний Паласиос принял участие в семи играх за основную команду.