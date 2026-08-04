Рейтинг@Mail.ru
Петров и Бурунов объединились ради шоу "Форт" - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:06 04.08.2026
Петров и Бурунов объединились ради шоу "Форт"

СТС: завершились съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТССергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кронштадте завершились съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды". Ведущим проекта снова стал актер Александр Петров, а его напарником в спецвыпуске — Сергей Бурунов, сообщили РИА Новости на телеканале СТС.
Съемки приключенческого шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте, на площадках фортов Император Александр Первый и Кроншлот.
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
1 из 3
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
2 из 3
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
3 из 3

Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
1 из 3

Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
2 из 3

Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
3 из 3
Это первое шоу, снятое на территории форта Император Александр Первый с начала его реставрации. После ее окончания создавать свои версии по приглашению СТС смогут команды из других стран. В основе телепроекта целая вселенная, со своей легендой, уникальными испытаниями и правилами, а также персонажами, среди которых: шут Яшка, солдат Лаврентий, Чумной доктор, повар Оливье, Иноземка, левша Емельян и новый персонаж — прачка Акулина.
"Мы продолжаем "обживать" форт, где теперь есть ресторан "изысканной" кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое", — говорит креативный продюсер СТС Александра Гройсман.
© Фото : Предоставлены телеканалом СТСАлександр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
Александр Петров на съёмках второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
После выхода первого сезона Александр Петров признавался, что работа на шоу далась ему очень нелегко и стала настоящим испытанием. Однако он принял предложение поучаствовать во втором.
"Сам не знаю, видимо, стокгольмский синдром, потому что, когда прошло несколько первых смен, я не понимал, зачем опять согласился. Но потом втягиваешься и осознаешь, что это уникальный опыт, которого не получить на киносъемочной площадке, и, безусловно, для меня абсолютный выход из зоны комфорта. Внутри включаются какие-то другие рецепторы, и в какой-то момент даже начинает нравиться", — комментирует актер.
© Фото : Предоставлены телеканалом СТССергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
Он рассказал, что ему особенно нравится в этом шоу: "Мне не близки проекты с интригами и скандалами, поэтому, когда появляется теплый, хороший интеллигентный юмор, как у нас, я только рад. Также мне очень нравится мысль, что наше шоу можно смотреть всей семьей, поэтому чувствую ответственность за созданную атмосферу и те смыслы, что мы несем с экрана. А еще у нас здорово раскрываются известные люди, скидывают свою броню и образы и показывают себя с совершенно других сторон. Например, для меня таким открытием стал Никита Джигурда, а ещё наши спортсмены и многие другие участники".
По правилам в каждом выпуске звезды приплывают к форту Император Александр Первый, где их ожидают испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Чтобы заполучить сокровища, по легенде спрятанные в форте Кроншлот, команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки. В случае победы участники выбирают благотворительный фонд, которому передают все заработанное.
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
1 из 5
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

На шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

На шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
2 из 5
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
3 из 5
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
4 из 5
© Фото : Предоставлены телеканалом СТС

Шоу "Форт. Возвращение легенды"

Съёмки второго сезона шоу Форт. Возвращение легенды

Шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
5 из 5

Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
1 из 5

На шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
2 из 5

Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
3 из 5

Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
4 из 5

Шоу "Форт. Возвращение легенды"

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС
5 из 5
В новом сезоне в два раза больше выпусков, снятых командой из 350 человек, включая 70 художников-постановщиков, инженеров, бутафоров и реквизиторов, а также 15 каскадеров, работавших на главных экстремальных шоу страны. Для проведения испытаний понадобилось шесть тысяч мадагаскарских тараканов, пять тысяч сверчков, три тысячи саранчи, 200 жаб, 40 змей, 30 скорпионов и других "обитателей" форта.
"В новом сезоне 16 выпусков, съемка каждого занимает более шести часов. Также у нас 100 абсолютно новых испытаний, которые снимают 80 камер. Еще одной сложностью стала логистика: более 400 тонн оборудования, материалов и декораций и 25 тонн дизеля для генераторов перевозили по воде для обеспечения бесперебойной работы всех служб. На прочность всю группу проверяла и погода: в этом году на форте случился ураган. По словам местных жителей, такое бывает раз в три года", — рассказывает генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.
Премьера второго сезона телепроекта состоится осенью на телеканале СТС.
Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Сергей Бурунов на грани: откровенные истории популярного актера
10 февраля, 15:30
 
КультураАлександр ПетровСергей БуруновНикита ДжигурдаКронштадтСанкт-Петербургчто посмотретьЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала