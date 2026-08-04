Петров и Бурунов объединились ради шоу "Форт"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кронштадте завершились съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды". Ведущим проекта снова стал актер Александр Петров, а его напарником в спецвыпуске — Сергей Бурунов, сообщили РИА Новости на телеканале СТС.

Съемки приключенческого шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте, на площадках фортов Император Александр Первый и Кроншлот.

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 1 из 3 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 2 из 3 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 3 из 3 Шут Яшка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 1 из 3 Иноземка на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 2 из 3 Повар Оливье на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 3 из 3

Это первое шоу, снятое на территории форта Император Александр Первый с начала его реставрации. После ее окончания создавать свои версии по приглашению СТС смогут команды из других стран. В основе телепроекта целая вселенная, со своей легендой, уникальными испытаниями и правилами, а также персонажами, среди которых: шут Яшка, солдат Лаврентий, Чумной доктор, повар Оливье, Иноземка, левша Емельян и новый персонаж — прачка Акулина.

"Мы продолжаем "обживать" форт, где теперь есть ресторан "изысканной" кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое", — говорит креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

После выхода первого сезона Александр Петров признавался, что работа на шоу далась ему очень нелегко и стала настоящим испытанием. Однако он принял предложение поучаствовать во втором.

"Сам не знаю, видимо, стокгольмский синдром, потому что, когда прошло несколько первых смен, я не понимал, зачем опять согласился. Но потом втягиваешься и осознаешь, что это уникальный опыт, которого не получить на киносъемочной площадке, и, безусловно, для меня абсолютный выход из зоны комфорта. Внутри включаются какие-то другие рецепторы, и в какой-то момент даже начинает нравиться", — комментирует актер.

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"

Он рассказал, что ему особенно нравится в этом шоу: "Мне не близки проекты с интригами и скандалами, поэтому, когда появляется теплый, хороший интеллигентный юмор, как у нас, я только рад. Также мне очень нравится мысль, что наше шоу можно смотреть всей семьей, поэтому чувствую ответственность за созданную атмосферу и те смыслы, что мы несем с экрана. А еще у нас здорово раскрываются известные люди, скидывают свою броню и образы и показывают себя с совершенно других сторон. Например, для меня таким открытием стал Никита Джигурда, а ещё наши спортсмены и многие другие участники".

По правилам в каждом выпуске звезды приплывают к форту Император Александр Первый, где их ожидают испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Чтобы заполучить сокровища, по легенде спрятанные в форте Кроншлот, команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки. В случае победы участники выбирают благотворительный фонд, которому передают все заработанное.

© Фото : Предоставлены телеканалом СТС Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 1 из 5 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС На шоу "Форт. Возвращение легенды" На шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 2 из 5 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 3 из 5 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 4 из 5 © Фото : Предоставлены телеканалом СТС Шоу "Форт. Возвращение легенды" Шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 5 из 5 Съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 1 из 5 На шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 2 из 5 Змея на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 3 из 5 Испытания на съемках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 4 из 5 Шоу "Форт. Возвращение легенды" © Фото : Предоставлены телеканалом СТС 5 из 5

В новом сезоне в два раза больше выпусков, снятых командой из 350 человек, включая 70 художников-постановщиков, инженеров, бутафоров и реквизиторов, а также 15 каскадеров, работавших на главных экстремальных шоу страны. Для проведения испытаний понадобилось шесть тысяч мадагаскарских тараканов, пять тысяч сверчков, три тысячи саранчи, 200 жаб, 40 змей, 30 скорпионов и других "обитателей" форта.

"В новом сезоне 16 выпусков, съемка каждого занимает более шести часов. Также у нас 100 абсолютно новых испытаний, которые снимают 80 камер. Еще одной сложностью стала логистика: более 400 тонн оборудования, материалов и декораций и 25 тонн дизеля для генераторов перевозили по воде для обеспечения бесперебойной работы всех служб. На прочность всю группу проверяла и погода: в этом году на форте случился ураган. По словам местных жителей, такое бывает раз в три года", — рассказывает генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.