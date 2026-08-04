Петров и Бурунов объединились ради шоу "Форт"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Кронштадте завершились съемки второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды". Ведущим проекта снова стал актер Александр Петров, а его напарником в спецвыпуске — Сергей Бурунов, сообщили РИА Новости на телеканале СТС.
Съемки приключенческого шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте, на площадках фортов Император Александр Первый и Кроншлот.
Это первое шоу, снятое на территории форта Император Александр Первый с начала его реставрации. После ее окончания создавать свои версии по приглашению СТС смогут команды из других стран. В основе телепроекта целая вселенная, со своей легендой, уникальными испытаниями и правилами, а также персонажами, среди которых: шут Яшка, солдат Лаврентий, Чумной доктор, повар Оливье, Иноземка, левша Емельян и новый персонаж — прачка Акулина.
"Мы продолжаем "обживать" форт, где теперь есть ресторан "изысканной" кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое", — говорит креативный продюсер СТС Александра Гройсман.
Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
После выхода первого сезона Александр Петров признавался, что работа на шоу далась ему очень нелегко и стала настоящим испытанием. Однако он принял предложение поучаствовать во втором.
"Сам не знаю, видимо, стокгольмский синдром, потому что, когда прошло несколько первых смен, я не понимал, зачем опять согласился. Но потом втягиваешься и осознаешь, что это уникальный опыт, которого не получить на киносъемочной площадке, и, безусловно, для меня абсолютный выход из зоны комфорта. Внутри включаются какие-то другие рецепторы, и в какой-то момент даже начинает нравиться", — комментирует актер.
Сергей Бурунов и Александр Петров на съёмках второго сезона шоу "Форт. Возвращение легенды"
Он рассказал, что ему особенно нравится в этом шоу: "Мне не близки проекты с интригами и скандалами, поэтому, когда появляется теплый, хороший интеллигентный юмор, как у нас, я только рад. Также мне очень нравится мысль, что наше шоу можно смотреть всей семьей, поэтому чувствую ответственность за созданную атмосферу и те смыслы, что мы несем с экрана. А еще у нас здорово раскрываются известные люди, скидывают свою броню и образы и показывают себя с совершенно других сторон. Например, для меня таким открытием стал Никита Джигурда, а ещё наши спортсмены и многие другие участники".
По правилам в каждом выпуске звезды приплывают к форту Император Александр Первый, где их ожидают испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Чтобы заполучить сокровища, по легенде спрятанные в форте Кроншлот, команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки. В случае победы участники выбирают благотворительный фонд, которому передают все заработанное.
В новом сезоне в два раза больше выпусков, снятых командой из 350 человек, включая 70 художников-постановщиков, инженеров, бутафоров и реквизиторов, а также 15 каскадеров, работавших на главных экстремальных шоу страны. Для проведения испытаний понадобилось шесть тысяч мадагаскарских тараканов, пять тысяч сверчков, три тысячи саранчи, 200 жаб, 40 змей, 30 скорпионов и других "обитателей" форта.
"В новом сезоне 16 выпусков, съемка каждого занимает более шести часов. Также у нас 100 абсолютно новых испытаний, которые снимают 80 камер. Еще одной сложностью стала логистика: более 400 тонн оборудования, материалов и декораций и 25 тонн дизеля для генераторов перевозили по воде для обеспечения бесперебойной работы всех служб. На прочность всю группу проверяла и погода: в этом году на форте случился ураган. По словам местных жителей, такое бывает раз в три года", — рассказывает генеральный продюсер компании "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева.
Премьера второго сезона телепроекта состоится осенью на телеканале СТС.
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