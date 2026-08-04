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Перенос ЧМ по волейболу из Польши не обсуждался, заявили в FIVB - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:57 04.08.2026
Перенос ЧМ по волейболу из Польши не обсуждался, заявили в FIVB

FIVB: перенос чемпионата мира по волейболу из Польши не обсуждался

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация волейбола (FIVB) не обсуждала перенос чемпионата мира 2027 года среди мужских команд из Польши.
  • Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов.
  • FIVB уважает решение ВФВ и ранее объявила о допуске российских сборных до соревнований после отмены рекомендаций МОК об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация волейбола (FIVB) не обсуждала перенос чемпионата мира 2027 года среди мужских команд из Польши и уважает решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отказаться от участия в турнире, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIVB.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Ранее ВФВ сообщила, что мужская сборная России не примет участия в турнире из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.
"Вопрос о переносе чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2027 года никогда не обсуждался. Всероссийская федерация волейбола добровольно отказалась от участия. Мы уважаем это решение и на данный момент не имеем дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе FIVB.
FIVB 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Решение было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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ВолейболСпортМеждународная федерация волейбола (FIVB)Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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