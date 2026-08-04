Перенос ЧМ по волейболу из Польши не обсуждался, заявили в FIVB

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация волейбола (FIVB) не обсуждала перенос чемпионата мира 2027 года среди мужских команд из Польши.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов.

FIVB уважает решение ВФВ и ранее объявила о допуске российских сборных до соревнований после отмены рекомендаций МОК об ограничениях в отношении российских спортсменов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация волейбола (FIVB) не обсуждала перенос чемпионата мира 2027 года среди мужских команд из Польши и уважает решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) отказаться от участия в турнире, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIVB.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Ранее ВФВ сообщила, что мужская сборная России не примет участия в турнире из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.

"Вопрос о переносе чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2027 года никогда не обсуждался. Всероссийская федерация волейбола добровольно отказалась от участия. Мы уважаем это решение и на данный момент не имеем дальнейших комментариев", - сказали в пресс-службе FIVB.