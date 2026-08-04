Авербух рассказал, кто из фигуристок будет выступать в шоу в Краснодаре

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"Я думаю, что все зрители поймут, что Саше сейчас важнее выступать в соревнованиях. И вообще сейчас шоу должны отходить на второй план, когда появляется возможность выступать в турнирах. В состав участников шоу добавлена Анна Щербакова, которая будет выступать в Краснодаре. Она сразу согласилась, и в ходе сезона не раз будет принимать в них участие", - сказал Авербух.