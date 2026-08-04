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Авербух рассказал, кто из фигуристок будет выступать в шоу в Краснодаре - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Фигурное катание
 
14:40 04.08.2026
Авербух рассказал, кто из фигуристок будет выступать в шоу в Краснодаре

Авербух: на шоу в Краснодаре приглашена Щербакова, ждём Трусову и Касторную

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Илья Авербух. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Щербакова приглашена для участия в ледовом шоу в Краснодаре.
  • Александра Трусова планировала выступать в шоу в Краснодаре, но аннулировала контракт и планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио.
  • Илья Авербух отметил, что в состав участников шоу добавлена Анна Щербакова, и в дальнейшем в шоу будут участвовать Трусова, Щербакова и Алена Косторная, когда не будут совпадать даты соревнований и шоу.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова приглашена для участия в ледовом шоу в Краснодаре, ожидается в последующих программах выступления и вице-чемпионки Игр в Пекине Александры Трусовой, и чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной, сообщил РИА Новости серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик программ Илья Авербух.
Авербух во вторник заявил РИА Новости, что Трусова (после замужества – Игнатова) ранее заключила контракт на выступление в шоу в Краснодаре 5 сентября. Однако после допуска россиян к международным соревнованиям стороны аннулировали договор. Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии "Челленджер" в Токио, который пройдет 4-6 сентября. Отмечается, что 22-летняя спортсменка уже подала заявку на турнир и занимается оформлением визы. При этом она все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.
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"Я думаю, что все зрители поймут, что Саше сейчас важнее выступать в соревнованиях. И вообще сейчас шоу должны отходить на второй план, когда появляется возможность выступать в турнирах. В состав участников шоу добавлена Анна Щербакова, которая будет выступать в Краснодаре. Она сразу согласилась, и в ходе сезона не раз будет принимать в них участие", - сказал Авербух.
"И когда не будут совпадать даты выступлений соревнований и шоу, то в наших программах будут участвовать и Саша, и Аня, и Алена Косторная. Мы со всеми девушками находимся в прекрасных отношениях", - отметил собеседник агентства.
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Фигурное катаниеСпортКраснодарПекинТокиоИлья АвербухАнна ЩербаковаАлена Косторная
 
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