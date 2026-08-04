"Хулиганство на дороге". Пономарев призвал лишить Дзюбу прав на год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что футболиста Артема Дзюбу необходимо на год лишить водительских прав за частые нарушения.
- Артем Дзюба за восемь месяцев 2026 года получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что футболиста Артема Дзюбу необходимо на год лишить водительских прав за частые нарушения.
Ранее Mash на спорте сообщил, что Дзюба за восемь месяцев 2026 года получил 85 административных штрафов на общую сумму около 100 тысяч рублей. Часть взысканий футболист пока не погасил.
"Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно. Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний? Он мог разбиться сам, мог покалечить других людей. Это недопустимо. Так что здесь он не прав, и я за то, чтобы у него отобрали права на год", - сказал Пономарев.
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