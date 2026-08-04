Рейтинг@Mail.ru
Драпатый может отправить украинцев в "мясные" штурмы для медийного успеха - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 04.08.2026
Драпатый может отправить украинцев в "мясные" штурмы для медийного успеха

Марочко: новый главком ВСУ может начать «медийное контрнаступление»

© Фото : Минобороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Минобороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может попытаться начать очередное «медийное контрнаступление», чтобы показать свою эффективность на фоне предшественника.
  • «Медийное контрнаступление» — это информационная операция, направленная на создание видимости успехов с помощью постановочных кадров и громких заявлений.
  • Марочко отметил, что новый главком может использовать тактику «флаговтыка» — постановочные съемки мнимых украинских успехов в якобы занятом населенном пункте.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может попытаться начать очередное "медийное контрнаступление", чтобы выслужиться и показать свою эффективность на фоне предшественника, поделился мнением с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Медийное контрнаступление" - это информационная операция: создание видимости успехов с помощью постановочных кадров и громких заявлений, чтобы оправдать военную помощь и поднять боевой дух.
"С назначением Драпатого на должность командующего "мясные" штурмы никуда не денутся. Я полагаю, что в ближайшее время он в любом случае попробует начать "медийное контрнаступление" ВСУ для того, чтобы выслужиться и показать, что он намного лучше, нежели его предшественник (Александр - ред.) Сырский", - рассказал эксперт.
Под "мясными штурмами" военные эксперты понимают тактику, при которой плохо обученные или насильно мобилизованные солдаты бросаются в атаки и несут огромные потери.
Марочко отметил, что новый главком может использовать также тактику "флаговтыка" - постановочные съемки мнимых украинских успехов в каком-либо якобы занятом населенном пункте, чтобы была возможность об этом рассказать в медиа.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
В МИД рассказали, что ВСУ начали делать при Драпатом
Вчера, 00:13
 
В миреАндрей МарочкоМихаил ДрапатыйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала