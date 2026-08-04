Драпатый может отправить украинцев в "мясные" штурмы для медийного успеха

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может попытаться начать очередное «медийное контрнаступление», чтобы показать свою эффективность на фоне предшественника.

«Медийное контрнаступление» — это информационная операция, направленная на создание видимости успехов с помощью постановочных кадров и громких заявлений.

Марочко отметил, что новый главком может использовать тактику «флаговтыка» — постановочные съемки мнимых украинских успехов в якобы занятом населенном пункте.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый может попытаться начать очередное "медийное контрнаступление", чтобы выслужиться и показать свою эффективность на фоне предшественника, поделился мнением с РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Медийное контрнаступление" - это информационная операция: создание видимости успехов с помощью постановочных кадров и громких заявлений, чтобы оправдать военную помощь и поднять боевой дух.

"С назначением Драпатого на должность командующего "мясные" штурмы никуда не денутся. Я полагаю, что в ближайшее время он в любом случае попробует начать "медийное контрнаступление" ВСУ для того, чтобы выслужиться и показать, что он намного лучше, нежели его предшественник (Александр - ред.) Сырский", - рассказал эксперт.

Под "мясными штурмами" военные эксперты понимают тактику, при которой плохо обученные или насильно мобилизованные солдаты бросаются в атаки и несут огромные потери.