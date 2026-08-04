Один человек пострадал при атаке БПЛА на Ленобласть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области сбиты 17 беспилотников.
- Повреждена складская зона у населенного пункта Красный Бор, один человек пострадал.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке БПЛА на Ленинградскую область, всего над территорией региона сбиты 17 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее Дрозденко сообщал, что 15 БПЛА сбиты в Ленинградской области, повреждена складская зона у населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки над территорией региона сбиты 17 БПЛА. Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. Один человек пострадал. Информация уточняется", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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