В Ленинградской области сбили 15 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области сбито 15 БПЛА.
- Повреждена складская зона рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пятнадцать БПЛА сбиты в Ленинградской области, повреждена складская зона у населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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