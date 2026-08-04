Служба в КГБ, поддержка России, Бьорндален. Чем сейчас занимается Домрачева

Легенда мирового биатлона Дарья Домрачева построила фантастическую карьеру, став четырехкратной олимпийской чемпионкой. На зимних трассах она нашла свое счастье в лице не менее звездного Уле-Эйнара Бьорндалена. Сейчас бывшие спортсмены живут на три страны, высказываются в поддержку российских атлетов и воспитывают детей, которые уже делают первые успешные шаги в биатлоне.

Могла выступать за Россию

Домрачева могла стать звездой не белорусского, а нашего спорта, если бы не решения тренерского совета сборной России . Там не разглядели талант у молодой биатлонистки и со спокойной душой подписали переход в Белоруссию. Тоже самое, к слову, случилось и с сестрой Антона Шипулина Анастасией Кузьминой. Обе затем стали чемпионами всего и вся, а нашему биатлону оставалось только сокрушаться из-за недальновидности.

Дарья же со временем выиграла “Большой хрустальный глобус”, чемпионат мира и Олимпийские игры. Собственно, к моменту завершения карьеры в 2018 году у белоруски была вся возможная коллекция наград в биатлоне. Не меньшей удачей и достижением стало знакомство с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Их впервые видели вместе летом 2012 года на сборах в Австрии, но пара умудрялась на протяжении длительного времени сохранять свой роман в тайне.

Добавил перчинки и развод Бьорндалена с итальянкой Натали Сантер. Лишь спустя четыре года Мартен Фуркад проговорился об отношениях биатлонистов - то ли случайно, то ли с позволения белоруски и норвежца. Удивительно, но даже после этого Дарья и Уле-Эйнар не признавались. Хотя по интернету активно ходили фотографии, где они вместе гуляют, держатся за руки и обнимаются.

Счастье с Бьорндаленом

В какой-то момент все скрывать стало совсем бессмысленно, и Бьорндален дал большую пресс-конференцию, где все рассказал и даже сообщил всем о том, что пара скоро ждет ребенка. Дальше были свадьба, дети и счастливая жизнь сразу на три страны. Помимо Белоруссии и Норвегии у них есть квартира в Монако, где раньше они проводили немало времени. Сейчас же, судя по сообщения, пара частенько бывает в Минске.

Вообще же у Дарьи есть один очень интересный факт в биографии. До 2014 года она служила в белорусском КГБ. По той причине, что Федерация биатлона страны была закреплена под этим ведомством. Сама Домрачева позже рассказала, что не выполняла никаких политических задания в этой роли, что не помешало ей получить награду “Героя Белоруссии”.

Приятно, что белоруска была одной из немногих в мировом биатлоне, кто раскритиковал отстранение сборных России и Белоруссии в 2022 году. На тот момент это был невероятно смелый шаг.

"Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнем с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнем. Спорт имеет все шансы нести мир, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечо к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте начнем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше", — писала она в социальных сетях.

Успехи дочки в биатлоне

С тех пор она не меняла позиций. Более того, и сам Бьорндален желал российским биатлонистам поскорее вернуться на соревнования, за что, к слову, нарвался на критику на родине. На Олимпийских играх в Милане Домрачева работала в качестве эксперта, а Уле-Эйнара прочили на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU), однако норвежец все же не стал уходить в эту сферу. По крайней мере, пока.