В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
- Губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18