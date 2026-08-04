ВСУ атаковали склады Wildberries и Russ в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области.

После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

« "После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ", - написал Дрозденко в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что создан оперативный штаб, для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства.

Пресс-служба RWB - компании, управляющей маркетплейсом, сообщила, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.