ВСУ атаковали склады Wildberries и Russ в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области.
- После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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"После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что создан оперативный штаб, для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства.
Пресс-служба RWB - компании, управляющей маркетплейсом, сообщила, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.
"Предварительно пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", - говорится в сообщении.
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