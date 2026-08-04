Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.
- Кристина Лютова заняла 118-ю позицию в рейтинге WTA после победы на турнире WTA 250 в Мемфисе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах. Американка Джессика Пегула поднялась с шестой на четвертую позицию благодаря победе на турнире в Вашингтоне.
Еще одна российская теннисистка, Кристина Лютова, заняла 118-ю позицию. На минувшей неделе 16-летняя россиянка стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе, который стал для нее дебютным на уровне организации.
Чемпионская гонка WTA, версия от 3 августа:
- 1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4999;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4945;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4627;
- 4 (6). Джессика Пегула (США) - 4275;
- 5 (4). Каролина Мухова (Чехия) - 4270;
- 6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4224;
- 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 3674;
- 8 (8). Кори Гауфф (США) - 3484;
- 9 (9). Марта Костюк (Украина) - 3275;
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 2393...
- 13 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 1880...
- 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 1598...
- 40 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 872...
- 118. Кристина Лютова (Россия) - 268.