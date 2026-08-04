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Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Теннис
 
01:00 04.08.2026 (обновлено: 08:40 04.08.2026)
Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

© Фото : Соцсети спортсменкиМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA.
  • Кристина Лютова заняла 118-ю позицию в рейтинге WTA после победы на турнире WTA 250 в Мемфисе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На прошедшей неделе россиянка не принимала участия в турнирах. Американка Джессика Пегула поднялась с шестой на четвертую позицию благодаря победе на турнире в Вашингтоне.
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Еще одна российская теннисистка, Кристина Лютова, заняла 118-ю позицию. На минувшей неделе 16-летняя россиянка стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе, который стал для нее дебютным на уровне организации.

Чемпионская гонка WTA, версия от 3 августа:

  • 1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4999;
  • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4945;
  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4627;
  • 4 (6). Джессика Пегула (США) - 4275;
  • 5 (4). Каролина Мухова (Чехия) - 4270;
  • 6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4224;
  • 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 3674;
  • 8 (8). Кори Гауфф (США) - 3484;
  • 9 (9). Марта Костюк (Украина) - 3275;
  • 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 2393...
  • 13 (15). Диана Шнайдер (Россия) - 1880...
  • 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 1598...
  • 40 (38). Екатерина Александрова (Россия) - 872...
  • 118. Кристина Лютова (Россия) - 268.
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ТеннисСпортМирра АндрееваАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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