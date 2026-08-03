Российским синхронисткам вновь нужно быть сильнее соперниц, заявила Журова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- По мнению Светланы Журовой, российским синхронисткам необходимо быть значительно сильнее соперниц, чтобы заново завоевать доверие судей после длительного отсутствия на международных стартах.
- Светлана Журова подчеркнула важность успешного выступления российских синхронисток в текущем году для подготовки к Олимпиаде-2028.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российским синхронисткам по-прежнему необходимо быть значительно сильнее соперниц, поскольку после длительного отсутствия на международных стартах им предстоит заново завоевывать доверие судей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
"Постепенно наши синхронистки возвращаются. Надо понимать, что в субъективных видах спорта очень важна насмотренность судей. Они привыкают к тем или иным спортсменкам, а когда кто-то долго не выступал, для них это уже как новенькие. К сожалению, в этих артистичных видах спорта человеческий фактор играет большую роль. Поэтому нашим сейчас нужно возвращать не только мастерство, но и доверие судей", - сказала Журова.
"Остаются некомфортные моменты с косыми взглядами. Хочется надеяться, что среди спортсменов этого уже нет, но никто не исключает давления и на судей. При прочих равных нам могут снизить оценки только из-за того, что мы из России. Поэтому нам нужно быть на голову сильнее. Так было всегда, а сейчас, наверное, даже на две головы. И сейчас мы показали, что выше на две головы. Очень важно удачно провести этот год, чтобы к Олимпиаде-2028 подойти во всеоружии и быть полностью готовыми", - заключила Журова.