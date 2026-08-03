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Российским синхронисткам вновь нужно быть сильнее соперниц, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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18:54 03.08.2026 (обновлено: 18:57 03.08.2026)
Российским синхронисткам вновь нужно быть сильнее соперниц, заявила Журова

Журова: российским синхронисткам вновь нужно быть на две головы сильнее соперниц

© REUTERS / Gonzalo FuentesРоссийские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • По мнению Светланы Журовой, российским синхронисткам необходимо быть значительно сильнее соперниц, чтобы заново завоевать доверие судей после длительного отсутствия на международных стартах.
  • Светлана Журова подчеркнула важность успешного выступления российских синхронисток в текущем году для подготовки к Олимпиаде-2028.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российским синхронисткам по-прежнему необходимо быть значительно сильнее соперниц, поскольку после длительного отсутствия на международных стартах им предстоит заново завоевывать доверие судей, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
В понедельник сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Эта награда стала первой для российских спортсменов на нынешнем европейском первенстве.
"Постепенно наши синхронистки возвращаются. Надо понимать, что в субъективных видах спорта очень важна насмотренность судей. Они привыкают к тем или иным спортсменкам, а когда кто-то долго не выступал, для них это уже как новенькие. К сожалению, в этих артистичных видах спорта человеческий фактор играет большую роль. Поэтому нашим сейчас нужно возвращать не только мастерство, но и доверие судей", - сказала Журова.
"Остаются некомфортные моменты с косыми взглядами. Хочется надеяться, что среди спортсменов этого уже нет, но никто не исключает давления и на судей. При прочих равных нам могут снизить оценки только из-за того, что мы из России. Поэтому нам нужно быть на голову сильнее. Так было всегда, а сейчас, наверное, даже на две головы. И сейчас мы показали, что выше на две головы. Очень важно удачно провести этот год, чтобы к Олимпиаде-2028 подойти во всеоружии и быть полностью готовыми", - заключила Журова.
Валерия Плеханова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Синхронистка Плеханова заняла шестое место в произвольной программе на ЧЕ
Вчера, 11:14
 
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