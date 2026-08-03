Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии раскритиковали замысел властей забрать у ЭПХЦ храм в Таллине - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 03.08.2026
В Эстонии раскритиковали замысел властей забрать у ЭПХЦ храм в Таллине

Жители Эстонии выступили против изъятия главного храма у ЭПХЦ

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСобор Александра Невского в Таллине
Собор Александра Невского в Таллине - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Собор Александра Невского в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью.
  • В эстонском обществе звучат различные предложения относительно будущего собора Александра Невского, включая продажу, перенос, превращение в музей или снос.
  • Многие жители Эстонии выступают против вмешательства государства в дела церкви и выражают возмущение по поводу возможного изъятия у ЭПХЦ ее главного храма.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие жители Эстонии выступают против замысла властей изъять у Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) ее главный храм в Таллине, выяснило РИА новости, изучив соцсети.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – главного храма ЭПХЦ. Телерадиокомпания также передавала, что будущее собора находится под вопросом, в эстонском обществе якобы прозвучали предложения продать объект, перенести его, превратить в музей или даже снести. Депутат эстонского парламента Варро Вооглайд заявил, что скандал создан из ничего, он не решит никаких проблем в стране и связан с будущими выборами в парламент.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Русофобские скандалы в Эстонии становятся нормой, заявила беженка
30 июля, 05:59
"Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть. Я, будучи атеистом, могу уважать веру других, независимо от того, какая это вера. Тот факт, что это здание (собор Александра Невского в центра Таллина - ред.) находится в таком месте, является неизменным историческим фактом. Если церковь и работающие там священники не совершают никаких противоправных действий против государства, то нет и так называемого криминального элемента, на который можно было бы опереться", - заявила пользователь Мерле Мартинсон в комментариях в соцсети Facebook*.
Пользователь Сийм Ави отметил, что вся эстонская элита начала 20-го века получала образование в Петербурге на русском языке.
"Благодаря эстонской элите, получившей образование в Санкт-Петербурге, стало возможным создание Эстонской Республики. Или кто-то думает, что крестьянин с начальным образованием справился бы с этим? Родным языком Поски (Яан Поска - один из основателей эстонской автономии в начале XX века, - ред.), Койдулы (Лидия Койдула - основательница эстонской драматургии - ред.) и других был русский. Они почти не посещали лютеранскую церковь", - заметил Сийм Ави. Он отметил также, что во времена Первой Эстонской республики было принято решение оставить собор на месте.
Протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В РПЦ отреагировали на идею эстонских властей отобрать у церкви собор
29 июля, 18:35
Многие комментаторы возмутились вмешательством государства в дела церкви. "Правительство или люди, нападающие на Дом Божий, не добьются ничего хорошего. Нет необходимости бороться со священными зданиями, статуями и росписями на потолках, нужно найти настоящих вредителей, которые проникли в наш народ", - пишет Хелле Куллеркупп.
«
"Церковь принадлежит тем людям, кто ходят туда на богослужения, а не попам и патриархам", - вторит ей Малле Пярн.
Пятиглавый храм на 1,5 тысячи человек построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Он был освящен в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. В межвоенное время парламент Эстонии обсуждал предложение о сносе храма, но эти намерения вызвали протест православных верующих и проект не был одобрен. В 1995 году собор внесли в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией, заявил дипломат
28 июля, 06:35
 
В миреЭстонияТаллинСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала