В Эстонии раскритиковали замысел властей забрать у ЭПХЦ храм в Таллине

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью.

В эстонском обществе звучат различные предложения относительно будущего собора Александра Невского, включая продажу, перенос, превращение в музей или снос.

Многие жители Эстонии выступают против вмешательства государства в дела церкви и выражают возмущение по поводу возможного изъятия у ЭПХЦ ее главного храма.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Многие жители Эстонии выступают против замысла властей изъять у Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) ее главный храм в Таллине, выяснило РИА новости, изучив соцсети.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между властями Таллина и Эстонской православной христианской церковью договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – главного храма ЭПХЦ. Телерадиокомпания также передавала, что будущее собора находится под вопросом, в эстонском обществе якобы прозвучали предложения продать объект, перенести его, превратить в музей или даже снести. Депутат эстонского парламента Варро Вооглайд заявил, что скандал создан из ничего, он не решит никаких проблем в стране и связан с будущими выборами в парламент.

"Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть. Я, будучи атеистом, могу уважать веру других, независимо от того, какая это вера. Тот факт, что это здание (собор Александра Невского в центра Таллина - ред.) находится в таком месте, является неизменным историческим фактом. Если церковь и работающие там священники не совершают никаких противоправных действий против государства, то нет и так называемого криминального элемента, на который можно было бы опереться", - заявила пользователь Мерле Мартинсон в комментариях в соцсети Facebook*.

Пользователь Сийм Ави отметил, что вся эстонская элита начала 20-го века получала образование в Петербурге на русском языке.

"Благодаря эстонской элите, получившей образование в Санкт-Петербурге, стало возможным создание Эстонской Республики. Или кто-то думает, что крестьянин с начальным образованием справился бы с этим? Родным языком Поски (Яан Поска - один из основателей эстонской автономии в начале XX века, - ред.), Койдулы (Лидия Койдула - основательница эстонской драматургии - ред.) и других был русский. Они почти не посещали лютеранскую церковь", - заметил Сийм Ави. Он отметил также, что во времена Первой Эстонской республики было принято решение оставить собор на месте.

Многие комментаторы возмутились вмешательством государства в дела церкви. "Правительство или люди, нападающие на Дом Божий, не добьются ничего хорошего. Нет необходимости бороться со священными зданиями, статуями и росписями на потолках, нужно найти настоящих вредителей, которые проникли в наш народ", - пишет Хелле Куллеркупп.

« "Церковь принадлежит тем людям, кто ходят туда на богослужения, а не попам и патриархам", - вторит ей Малле Пярн.

Пятиглавый храм на 1,5 тысячи человек построен в Вышгороде в исторической части Таллина по образцу московских и ярославских церквей XVII века. Он был освящен в 1900 году в память о спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе 1888 года. В межвоенное время парламент Эстонии обсуждал предложение о сносе храма, но эти намерения вызвали протест православных верующих и проект не был одобрен. В 1995 году собор внесли в регистр памятников культуры Эстонии как исторический памятник.