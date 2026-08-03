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Барбоза оценил вероятность перехода Гонсало Платы в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
16:12 03.08.2026 (обновлено: 16:57 03.08.2026)
Барбоза оценил вероятность перехода Гонсало Платы в "Зенит"

Барбоза: Гонсало Плата может стать существенным усилением для "Зенита"

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что эквадорский полузащитник Гонсало Плата может стать существенным усилением для петербургского "Зенита".
  • Эквадорская радиостанция Mundo Deportivo EC сообщила, что Гонсало Плата ведет активные переговоры с "Зенитом", и сделка может быть завершена в ближайшие дни.
  • По мнению Барбозы, Плата обладает качествами, которые позволят ему быстро проявить себя в российском клубе, так как он уже выступал за многие команды в Европе и способен показывать высокий уровень игры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Эквадорский полузащитник бразильского "Фламенго" Гонсало Плата может стать существенным усилением для петербургского "Зенита", поскольку способен сразу адаптироваться и приносить результат, заявил РИА Новости футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее эквадорская радиостанция Mundo Deportivo EC сообщила, что 25-летний участник чемпионата мира в составе сборной Эквадора ведет активные переговоры с "Зенитом", а сделка может быть завершена в ближайшие дни.
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"Гонсало был одним из ярких игроков чемпионата мира. Он показывал хорошую игру и всегда выступал на высоком уровне. Поэтому можно сказать, что это один из футболистов, который существенно выделился на турнире. Думаю, что, по всей видимости, у "Зенита" действительно идут переговоры по Гонсало. Трудно сказать, удастся ли закрыть сделку в ближайшие дни, потому что там есть очень много взаимосвязанных вопросов", - сказал Барбоза.
По мнению собеседника агентства, Плата обладает качествами, которые позволят ему быстро проявить себя в российском клубе. "С точки зрения спортивных интересов "Зенита" это, конечно, очень интересный игрок. Думаю, что он хорошо адаптируется, учитывая, что уже выступал за многие команды в Европе. Это футболист, который приедет и сразу сможет давать результат и показывать высокий уровень. Он может играть на левом и правом флангах, а также под нападающим. Но его лучшая позиция - правый фланг с уходом в центр. Думаю, что если "Зенит" сумеет договориться, это будет существенное усиление", - отметил Барбоза.
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