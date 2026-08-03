Барбоза оценил вероятность перехода Гонсало Платы в "Зенит"

"Гонсало был одним из ярких игроков чемпионата мира. Он показывал хорошую игру и всегда выступал на высоком уровне. Поэтому можно сказать, что это один из футболистов, который существенно выделился на турнире. Думаю, что, по всей видимости, у "Зенита" действительно идут переговоры по Гонсало. Трудно сказать, удастся ли закрыть сделку в ближайшие дни, потому что там есть очень много взаимосвязанных вопросов", - сказал Барбоза.

По мнению собеседника агентства, Плата обладает качествами, которые позволят ему быстро проявить себя в российском клубе. "С точки зрения спортивных интересов "Зенита" это, конечно, очень интересный игрок. Думаю, что он хорошо адаптируется, учитывая, что уже выступал за многие команды в Европе. Это футболист, который приедет и сразу сможет давать результат и показывать высокий уровень. Он может играть на левом и правом флангах, а также под нападающим. Но его лучшая позиция - правый фланг с уходом в центр. Думаю, что если "Зенит" сумеет договориться, это будет существенное усиление", - отметил Барбоза.